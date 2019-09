Bad Godesberg, Ippendorf und Röttgen

Bad Godesberg. Seit Montagabend wurden der Bonner Polizei vermehrt Anrufe falscher Polizisten gemeldet. Nach 15 Fällen in Bad Godesberg häufen sich jetzt Anrufe in Ippendorf und Röttgen registriert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.09.2019

Nachdem der Bonner Polizei zunächst mehrere Anrufe falscher Polizisten in Bad Godesberg gemeldet wurden, suchen die Betrüger mit ihrer Masche nun verstärkt in Ippendorf und Röttgen nach Erfolg. Acht Anrufe seien der Polizei aktuell bekannt, so Polizeisprecher Robert Scholten.

In Bad Godesberg waren seit dem Montagabend 15 Anrufe von falschen Polizisten gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilt, war vor allem der Ortsteil Schweinheim betroffen.

Es handelt sich um die Betrugsmasche, bei der Anrufer vorgeben, Polizisten zu sein. Aus angeblichen Sicherheitsgründen bieten die Betrüger dann an, Geld und Wertsachen abzuholen, um diese sicher aufzubewahren. Zum Schutz vor Betrügern sollten Angerufene nicht ihren Namen nennen, sondern auflegen und den Notruf 110 anrufen. Unbekannten Personen sollten zudem niemals Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten gegeben werden.

Laut Polizei gibt es in Bonn zwar viele solcher Fälle, die Erfolgsquote der Betrugsmasche sei aber vergleichsweise gering. Wie die Polizei mitteilte, hätten sich die Angerufenen in Bad Godesberg nicht täuschen lassen, sondern die Telfonate frühzeitig beendet und die Polizei informiert.