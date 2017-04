Nachts auf der Heerstraße: Die Kirschblüte in der Nordstadt hat der Bonner Fotograf Moritz Künster kunstvoll in Szene gesetzt. Für das Foto hat er als Objektiv ein Fischauge auf seine Kamera geschraubt und diese mitten auf die Straße gelegt.

Nordstadt. Das Bonner Frauenmuseum hebt Anni-Lu an diesem Sonntag auf den Thron: So hat die Altstadt nach elf Jahren wieder eine Kirschblütenprinzessin. Das Mädchen probiert schon ihr ganz in Rosa gehaltenes Ornat.

Von Stefan Hermes, 04.04.2017

Die Menschen sollen sich wieder in die Augen sehen. Sie sollen miteinander reden, anstatt aneinander vorbeizugehen, sagt Anni-Lu, die zweite Bonner Kirschblütenprinzessin nach elf Jahren royaler Abstinenz in der Bonner Altstadt. Sie wurde nun offiziell vorgestellt.

Zuletzt wurde die Künstlerin Ewa Knitter 2006 vom Frauenmuseum im Krausfeld zur Prinzessin der Bonner Kirschblütenstraßen ernannt. Nachdem es in diesem Jahr so viel Wirbel um eine drohende Kommerzialisierung des Kirschblütenfestes gegeben hat (der GA berichtete), haben sich die Künstlerinnen um Museumsleiterin Marianne Pitzen kurzerhand entschlossen, erneut eine Prinzessin zu ernennen, die daran erinnern soll, dass man sich in den so kurzen „rosaroten Zeiten“ einfach nur an der friedlichen Schönheit der bereits aufgeblühten Bäume in Breite- und Heerstraße erfreuen sollte.

„Nachdem die Anwohner das Kirschblütenfest wieder übernommen haben, bringen wir noch ein bisschen Schwung hinein“, sagte Marianne Pitzen und freute sich über die zweite Kirschblütenprinzessin des Frauenmuseums.

Schnell war die elfjährige Anni-Lu auserkoren, deren Mutter Ulrike Tscherner-Bertoldi zusammen mit Lene Pampolha das Kinderatelier des Museums im Krausfeld leitet. Bis zu ihrer Krönung am kommenden Sonntag wird von den Künstlerinnen noch der rosafarbene Tüll vernäht und drapiert.

Pitzen will auch die Krone noch ein wenig vergrößern und vergolden. Im Innenhof des Frauenmuseums soll dann mit viel Musik und Tanz ein Krönungsfest stattfinden, in dessen Mittelpunkt die Thronbesteigung steht – sofern bis dahin auch ein standesgemäßer Kirschblütenthron entstanden ist.

Prinzessin Anni-Lu wird an ihrem Krönungstag in rosafarbenem Ornat das Regierungsprogramm „Rosa Zeiten“ verkünden und die Festgesellschaft bei einem Umzug durch die Altstadt anführen. Ihre Verbundenheit mit der Bonner Altstadt besteht seit der Geburt. Das Mädchen war auch schon früh im Atelier ihrer Mutter im Frauenmuseum zu Gast. Anni-Lu ist Fünftklässlerin des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums. „Rosa steht für Zusammenhalt, gute Laune und Freude“, sagt sie.

Derweil genießen nicht nur die Bonner das Leben unter den erblühten Bäumen der Altstadt. Es sind so viele Fußgänger unterwegs, dass kaum noch ein Auto hindurchkommt. Da ist einfach ein bisschen Geduld vonnöten. Was aber Cabriofahrern egal ist. Sie genießen das Schritttempo auf den Straßen. Wie schon in den vergangenen Jahren strömen auch Touristen in die Gassen – viele aus Fernost.

Es wird gefilmt und fotografiert, was das Zeug hält. Die einen machen Schnappschüsse von der Blütenallee und probieren verschiedene Objektive aus. Die anderen knipsen sich selbst mit dem Handy, rosa Blüten samt blauem Hintergrund. Und dann sind da noch die Fotografen, die andere Fotografen beim Fotografieren fotografieren. Ein besonderes Bild bietet ein Mann, der in Hausschlappen eine Stele erklimmt, um von oben die beste Aussicht zu haben. Am Ende freut sich jeder, wenn er den Ausblick noch bei einem Bier oder Kaffee genießen kann.

Die Inthronisation der Kirschblütenprinzessin findet am Sonntag, 9. April, um 15 Uhr mit Musik und Tanz im Innenhof des Frauenmuseums, Im Krausfeld 10, statt.