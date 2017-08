Rivalisierende Banden

Abgeriegelt hatte die Polizei den Tatort vor der Bonner Bar "Take Two" nach der Schießerei.

Bonn . Vor zwei Jahren wurde der damalige Präsident des Boxclubs Fist Fighter angeschossen. Nun wurden zwei Mitglieder der rivalisierenden Gruppe wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Von Rita Klein, 15.08.2017

Mehr als zwei Jahre nach Schüssen auf den damaligen Präsidenten des Boxclubs Fist Fighter, Konstantin „Costa“ S. hat die Bonner Staatsanwaltschaft zwei Mitglieder der rivalisierenden Gruppe United Tribuns wegen versuchten Totschlags angeklagt. Die beiden 35 und 30 Jahre alten Brüder müssen sich demnächst vor dem Bonner Schwurgericht verantworten, wie Gerichtssprecher Bastian Sczech am Dienstag mitteilte.

Am Abend des 27. März 2015 war es gegen 20.30 Uhr mitten in der Bonner Innenstadt vor der Bar Take Two, die zufällig zum Schauplatz wurde, zu einer Massenschlägerei zwischen den beiden Lagern gekommen. Schließlich soll der 35-Jährige eine Pistole gezogen und auf Costa S. geschossen haben. Der fing den ersten Schuss mit einem Bistrotisch ab, ein zweiter Schuss jedoch traf ihn ins Bein. Der 30 jährige Bruder soll mit gezogener Waffe daneben gestanden haben. Hintergründe des Streits und der Schüsse sollen laut Anklage entweder Revierkämpfe oder aber Streit um eine Frau gewesen sein.

Das Ermittlungsverfahren in dem Fall verzögerte sich, weil der 39-jährige Costa S. gegenüber den Ermittlern nicht aussagen wollte und erst nach Androhungen von Zwangsmaßnahmen und Verhängung von Ordnungsgeldern zu Vernehmungsterminen erschien. Auch er ist für die Justiz kein Unbekannter und hat bereits jahrelang hinter Gittern gesessen, weil er als junger Mann im Rotlichtmilieu junge Mädchen mit Gewalt zur Prostitution zwang. Auch zurzeit laufen gegen ihn Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.