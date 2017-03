Doppelmord von Bonn-Duisdorf

Bonn. Die Staatsanwaltschaft Bonn hat Anklage gegen Marc S. wegen Doppelmordes erhoben. Er soll seine Lebensgefährtin und den elfjährigen Sohn in Bonn-Duisdorf aus Habgier ermordet haben.

Von Rita Klein und Marcel Wolber, 08.03.2017

Wie Gerichtssprecher Bastian Sczech am Mittwochmorgen erklärte, wird dem Mann vorgeworfen, im September 2016 seine Lebensgefährtin und den elfjährigen Sohn getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 47-Jährigen Mord aus Habgier sowie Mord entweder zur Verdeckung einer Straftat oder zur Ermöglichung einer solchen vor.

Laut Sczech soll der Angeklagte 15.000 Euro an sich genommen haben, die seine Lebensgefährtin in der Wohnung versteckt hat. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Marc S. die Tat beging, um entweder in Ruhe nach dem Geld suchen zu können oder um zu vertuschen, dass er es gefunden hatte und mitnehmen wollte.

Marc S. hat laut Anklage seine Opfer mit USB-Kabeln erdrosselt. Als die Polizei die Leichen fand, hatte das Kind immer noch ein Kabel um den Hals gewickelt. Laut Anklage befinden sich auf diesem Kabel DNA-Spuren des Angeklagten.

Der Angeklagte hat gestanden, das Geld genommen zu haben, laut Anklage, weil er spielsüchtig war und finanzielle Probleme und Schulden hatte. Die Tötung bestreitet der Mann.

Bereits kurz nach der Tat war Marc S. ins Visier der Ermittler geraten. Ein Spezialeinsatzkommando hatte wenig später seine Wohnung gestürmt, dort trafen ihn die Beamten jedoch nicht an. Es wurde bundesweit nach ihm gefahndet, bis er schließlich in Duisburg festgenommen wurde. Dort war er mitten im Rotlichtviertel erkannt worden. Marc S. ließ sich widerstandslos festnehmen, er wurde nach Bonn gebracht und dem Ermittlungsrichter vorgeführt.