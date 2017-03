Kritik an Millionenprojekt in Poppelsdorf

Die dreidimensionale Planung des Investors Schoofs zeigt das Quartier. Die Blöcke mit der Dachbegrünung liegen an der Trierer Straße. Das ovale Haus befindet sich am Kreisverkehr zum Wingert.

Poppelsdorf. Ein Lebensmittelmarkt so groß wie ein Eishockeyspielfeld, dazu noch ein Getränkemarkt und Wohnungen: Am Rande von Poppelsdorf ist ein neues Millionenprojekt geplant. Nun geht es darum, wie sich das neue Einkaufszentrum mit den Läden im Ort verträgt.

14.03.2017

Die Pläne für einen großen Supermarkt samt Wohnungen an der Trierer Straße hat in Poppelsdorf Wellen geschlagen. Nicht nur Zustimmung, auch harsche Kritik gab es bei einer einer Infoveranstaltung der CDU (der GA berichtete). Zum Bauvorhaben Clemens-August-Quartier meldet das Presbyterium der Lutherkirche an der Reuterstraße jetzt schriftlich seine Bedenken an.

"Der Tenor ist klar: eine deutliche Ablehnung der geplanten Projekte", teilt Gunther Hirschfelder mit. Die Argumente: Ein großer Supermarkt, Getränkehandel und weitere Geschäfte auf insgesamt 3000 Quadratmetern hätten eine überörtliche Bedeutung. Es werde noch mehr Autos auf den jetzt schon durch die Unikliniken belasteten Straßen geben. Vor allem auch, wenn der Poppelsdorfer Uni-Campus eröffnet ist.

"Es ist kaum verwunderlich, dass ein Investor auf die Idee kommt, einen Lebensmittelmarkt in dieser Größe in Poppelsdorf ansiedeln zu wollen", sagt Hirschfelder. Das Viertel entwickele sich zunehmend zu einem Quartier mit großer Kaufkraft. Er fürchtet aber, dass die kleinen, spezialisierten Läden an der Clemens-August-Straße mit dem Geschäftszentrum nicht konkurrieren können. Das Presbyterium hält eine Nahversorgung der Venusberger für den täglichen Bedarf für sinnvoller.

Zum Thema Klima und Frischluftschneise fragt Hirschfelder, ob das vorliegende Gutachten zur Unbedenklichkeit auch schon erhöhte Verkehrsaufkommen durch Unibauten und den künftigen Schallschutz am Autobahnzubringer berücksichtige. In Richtung Trierer Straße gebe es bereits eine Einschnürung der Kaltluftströme. "Der Trichter wird weiter nach oben verschoben und funktioniert dann möglicherweise erst zeitverzögert oder gar nicht mehr", vermutet er bezüglich der Bebauung. Außerdem vermisst er ein ökologisches Gutachten. (bot)