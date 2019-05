Auf offener Straße in Bonn

Bonn. Mit einem scharfkantigen Fensterschaber ist am Freitagabend ein junger Mann auf der Oppelner Straße in Bonn angegriffen worden. Zwei Bekannte hatten ihn attackiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.05.2019

Polizeieinsatz in Tannenbusch: Ein 26 Jahre alter Mann ist am Freitagabend im Streit auf offener Straße mit einem Fensterschaber verletzt worden. Der Mann war Opfer eines Streits mit zwei Bekannten geworden.

Die beiden 24- und 25-jährigen Tatverdächtigen sind laut Polizei gegen 19.30 Uhr auf der Oppelner Straße mit dem 26-Jährigen aneinander geraten. Auf der Straße soll der Mann dann mit dem scharfkantigen Fensterschaber attackiert worden sein. Er erlitt dabei Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Angreifer stiegen nach der Tat in den Wagen einer 32-Jährigen, die davonfuhr, während Zeugen den Rettungsdienst und die Polizei alarmierten. Die Polizei fand die beiden Männer und ihre Chauffeurin schnell in der Wohnung der Frau ganz in der Nähe des Tatortes. Sie wurden festgenommen. Das Tatwerkzeug stellten die Beamten dort ebenfalls sicher.

Auf der Wache musste das Trio nicht lange bleiben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Laut Polizei wurde dies in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft entschieden. Laut Polizei stellt sich der Sachstand derzeit so dar, dass ein "bereits länger andauernder Streit zwischen den Beteiligten" Hintergrund der Tat sein könnte. Das Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.