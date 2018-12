Nach Schussverletzung bei Einsatztraining

Bonn. Der 23-jährige Polizeibeamte, der am 26. November im Bonner Polizeipräsidium durch den Schuss aus der Waffe eines Kollegen schwer am Hals verletzt wurde, ist tot.

Wie die Staatsanwaltschaft Bonn und die Polizei Köln am Dienstagmorgen bekannt gaben, ist der 23-jährige Polizeibeamte, der am 26. November von einem Kollegen mit einem Schuss in den Hals schwer verletzt wurde, am Montagabend gestorben.

Wie berichtet, waren die beiden jungen Beamten im Keller des Polizeipräsidiums auf dem Weg von einem Umkleideraum zum Schießstand und trugen neben ihren scharfen Dienstwaffen auch sogenannte Rot-Waffen bei sich. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um funktionsunfähige Pistolen, die jedoch baugleich sind mit den scharfen Waffen.

Dann fiel der Schuss, der den 23-Jährigen am Hals traf. Ob der 22-Jährige die Waffen verwechselte und im Spiel statt der Rot-Waffe die scharfe Dienstwaffe einsetzte und abdrückte, ist nach wie vor unklar. Die Ermittler hatten ihre Hoffnungen darauf gesetzt, dass der schwerverletzte Kollege bei der Wahrheitsfindung helfen könne.

Der 22-jährige Kollege, der den Schuss aus seiner Dienstwaffe abgegeben haben soll, hat inzwischen einen Bonner Rechtsanwalt mit seiner Verteidigung beauftragt und nimmt nach GA-Informationen von seinem Recht Gebrauch, die Aussage gegenüber den Ermittlungsbehörden zu verweigern. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von „einem Fehlverhalten“ des Polizisten aus.

Die genauen Umstände und Hintergründe seien weiterhin Bestandteil der laufenden Ermittlungen, so die Polizei.

