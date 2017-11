Prozess in Bonn gestartet

Bonn. Am 11. November 1991 ist die 38-jährige Monika F. in ihrem Haus in Bonn-Meßdorf ermordet worden. Zum Prozessbeginn legte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ab.

Mehr als 25 Jahre lang blieb ungeklärt, wer am 11. November 1991 die 38-jährige Monika F. in deren Haus in Bonn-Meßdorf getötet hat. Doch dann gestand völlig überraschend ein 52-jähriger Mann am 24. Februar dieses Jahres nach seiner Festnahme wegen Trunkenheitsfahrt in der Nähe von Wolfenbüttel, der Täter zu sein.

Zum Prozessbeginn am Dienstagmorgen hat der Angeklagte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er schilderte darin genau, wie er die damals 38-Jährige getötet hat. "Mir ging es immer darum, die totale Kontrolle über den Körper einer Frau zu haben", sagte er vor Gericht.

Laut Anklage hatte der Beschuldigte, der zur Tatzeit als Student in Bonn in der Nähe des Opfers lebte, schon seit seiner Jugend Tötungsfantasien, die sich gegen Frauen richteten. Und am Nachmittag des Tattages zog er der Staatsanwaltschaft zufolge los, bewaffnet mit einem Messer, Handschellen und einem Damenstrumpf seiner zu dem Zeitpunkt hochschwangeren Ehefrau, um seine Phantasien auszuleben. Der Angeklagte versicherte im Prozess, es seien keine Tötungsfantasien gewesen, die ihn getrieben hätten, sondern Gewaltfantasien.

Als er gegen 16 Uhr an dem Haus vorbeikam, in dem Monika F. lebte und sie hinter dem erleuchteten Küchenfenster erblickte, wählte er sie als Opfer aus. Laut Anklage klingelte er, und als sie ihm öffnete, stieß er sie zurück in den Flur. Als sie gegen ihn kämpfte und laut schrie, bekam er laut Anklage Angst vor einer Entdeckung und stach auf sie ein. Dann flüchtete er.

Als die Tochter des Opfers abends vergeblich klingelte, holte sie den Bruder ihrer Mutter zu Hilfe. Doch für Monika F. kam jede Hilfe zu spät: Auf die 38-Jährige war 70 Mal eingestochen worden. Der 52-jährige mutmaßliche Täter sitzt seit seinem Geständnis in U-Haft. Wann der Prozess gegen ihn stattfindet, steht noch nicht fest.

Der General-Anzeiger berichtete am 13. November 1991 wie folgt:

