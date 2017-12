Prozessende

Bonn. Im Mordprozess von Duisdorf ist der Angeklagte zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der 47-Jährige bestritt bis zuletzt die Tötung seiner Lebensgefährtin und seines elfjährigen Sohnes in Duisdorf.

Im Mordprozess von Duisdorf hat das Bonner Schwurgericht den 47-jährigen Marc. S zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht bescheinigte dem Angeklagten eine besondere Schwere der Schuld.

Marc S. hatte im September 2016 seine 48-jährige Lebensgefährtin und seinen eigenen elfjährigen Sohn in Duisdorf erdrosselt, um sich in den Besitz von 15.000 Euro zu bringen, die die Kindsmutter in der Wohnung vor ihm versteckt hatte.