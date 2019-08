Tödlicher Schuss auf Polizist in Bonn

Nach einem tödlichen Schuss auf den Polizisten Julian Rolf im Polizeipräsidium in Ramersdorf hat an diesem Donnerstag um neun Uhr der Prozess gegen einen jungen Polizisten vor dem Bonner Landgericht begonnen.

BONN. Vor dem Landgericht muss sich seit Donnerstag ein Kollege des im vergangenen November getöteten Polizisten Julian Rolf wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Von Leif Kubik, 15.08.2019

Ein 23-jähriger Polizist muss sich seit Donnerstag vor dem Bonner Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Tötung vor und geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass der junge Mann im November vergangenen Jahres im Bonner Polizeipräsidium mit einer scharfen Dienstwaffe auf seinen Kollegen Julian Rolf schoss.

Er habe in der Annahme eine nicht scharfe Trainingswaffe – eine sogenannte Rotwaffe – in den Händen zu halten, spaßeshalber auf seinen Kollegen gezielt und abgedrückt. Der Angeklagte äußerte sich beim Prozessauftakt unter Tränen dahingehend, dass sich der Schuss versehentlich bei der Überprüfung seiner Waffe gelöst habe. Rolf starb später an seinen Verletzungen.

Man habe noch wenige Minuten zuvor Situationen geübt, in denen es angeschossene Kollegen zu retten galt, sagte Verteidiger Christoph Arnold. Sein Mandant habe nicht in Form eines perfiden Spaßes auf seinen Kollegen geschossen, sondern aufgrund eines bedauerlichen Irtums.

Zahlreiche Medienvertreter im Landgericht

Bereits eine halbe Stunde vor Prozessbeginn hatten sich am Donnerstagmorgen zahlreiche Medienvertreter im Foyer des Bonner Landgerichts eingefunden: Fließbandartig musste Gerichtssprecher Thomas Stollenwerk Interview für Interview absolvieren. Als der Angeklagte rund eine Viertelstunde vor Beginn der Verhandlung den Saal betrat, verbarg er seinen Kopf in den Armen.

Nachdem die Verhandlung begonnen hatte, wies der vorsitzende Richter Klaus Reinhoff noch einmal darauf hin, dass sich seine Kammer als Schwurgericht normalerweise mit gravierenden Verbrechen befasse; dass dieser Fall hier verhandelt werde, sei der Tatsache geschuldet, dass die Staatsanwaltschaft sich wegen des großen öffentlichen Interesses entschieden habe, Anklage am Landgericht und nicht wie in solchen Fällen meist üblich am Amtsgericht eingereicht habe.

Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren

Bei der rechtlichen Bewertung, dass es sich bei der Tat um eine fahrlässige Tötung handelt, sind sich Anklage und Verteidigung weitgehend einig: Es gelte herauszufinden, ob es sich, wie von der Staatsanwaltschaft angenommen, um Leichtfertigkeit handele, oder, wie die Verteidigung annimmt, um eine leichte Fahrlässigkeit, skizzierte Gerichtssprecher Thomas Stollenwerk vor Beginn der Verhandlung. Bei einer Verurteilung reiche der mögliche Strafrahmen von einer Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren.

Vor Prozessbeginn hatte Verteidiger Christoph Arnold auf einen aus seiner Sicht bedauerlichen Ermittlungsfehler hingewiesen: Im Kern ging es dabei um die Größe seines Mandanten. Die weiche lange nicht so stark von der des Opfers ab, wie die Anklage angenommen habe. Weil der Schusskanal durch den Hals des getöteten Polizisten nahezu waagerecht sei, hätten die Ankläger angenommen, dass der Schütze bei Abgabe des Schusses seine Waffe relativ hoch gehalten haben müsse. Das entspräche dem Szenario der verwechselten Waffen. Tatsächlich spielten aber Kopfhaltung des Opfers und dessen Entfernung zum Schützen eine so große Rolle, dass diese Folgerung nicht schlüssig sei, ließ sich Reinhoff noch einmal von dem Sachverständigen bestätigen Das hätte er auch ohne die Medienberichte erkannt.