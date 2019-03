Einsatz in Tannenbusch

Angebranntes Essen hat einen Feuerwehreinsatz in Tannenbusch ausgelöst.

Tannenbusch. Angebranntes Essen hat am Sonntagmittag einen Einsatz der Feuerwehr in Bonn-Tannenbusch ausgelöst. Nachbarn hatten in einem Mehrfamilienhaus Brandgeruch aus der Wohnung einer älteren Dame festgestellt und den Notruf gewählt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.03.2019

Die Feuerwehr rückte daraufhin mit mehreren Kräften zu dem Haus an der Sudetenstraße aus. Im dritten Stock wurden sie schließlich fündig: Die Frau hatte Essen auf dem Herd vergessen, das angebrannt war und so für reichlich Rauch gesorgt hatte.

Die Einsatzkräften kümmerten sich um das Angebrannte und lüfteten die Wohnung sowie den Hausflur ordentlich durch. Der ebenfalls verständigte Rettungsdienst betreute die Frau, die jedoch nicht verletzt wurde.