Hitzewelle in Deutschland

Bonn. Am Mittwoch erreichte Bonn bereits die 39 Grad und es soll noch heißer werden. Während einige Bonner sich über eine Klimaanlage freuen dürfen, müssen andere in der Hitze arbeiten. Wir zeigen Orte in Bonn, an denen es besonders heiß ist.

Von Emma Dietl, 25.07.2019

Trotz der aktuellen Hitzewelle ist die Innenstadt voll. Viele Bonner entspannen im Schatten, essen ein Eis oder genießen das Shoppen in klimatisierten Läden. Doch auch bei knapp 40 Grad ist für einige das Schwitzen an stickigen und heißen Arbeitsplätzen angesagt. Mittlerweile besitzen die meisten Geschäfte eine Klimaanlage, um den Kunden und den Mitarbeitern den Aufenthalt angenehmer zu gestalten. Bauarbeiter und Verkäufer von Imbissbuden haben hingegen ein härteres Los. Sie müssen irgendwie mit der Hitze umgehen.

Rund 3000 Grad heiß sind die Funken aus dem Schweißgerät von Uwe Schwarz und Dirk Jansen, die am Kaiserplatz ein Geschäft umbauen. Die beiden kümmern sich dort um die Grundkonstruktion, von 8 bis 15 Uhr. Wirksame Maßnahmen gegen die Hitze gibt es kaum, hier heißt es: einfach nur Schwitzen. Ähnlich fühlt sich Frank Necke, der hungrige Gäste im Restaurant Sudhaus am Friedensplatz bedient. Ab 14.30 Uhr liegt der Platz in der prallen Sonne und bis 17 Uhr muss er arbeiten. "Neben kalten Getränken hilft da nicht viel", erzählt er. "Es ist drinnen und draußen warm - unerträglich."

Etwas leichter hat es Marius Rübiger, der jede Woche beim Ökomarkt mit seinen Kollegen Obst verkauft. Der leichte Wind und das schattige Plätzchen machen die Arbeit etwas angenehmer. Auch sich mit den Kollegen abzulenken, hilft gegen die Hitze, sagt Florist Peter Bosse, der 42 Grad in seinem Laden verzeichnet. "Wir stehen das gemeinsam durch", erklärt er lachend.

Bonner geben Tipps zum Umgang mit der Hitze Die Hitzewelle hat offiziell auch Bonn erreicht. In den kommenden Tagen werden Höchstwerte bis an die 42 Grad erwartet. In der Stadt gehen die Menschen unterschiedlich mit den heißen Temperaturen um und verschaffen sich auf verschiedene Weise Abkühlung. Foto: Emma Dietl Joël Galla, VWL Student aus Langenfeld: „Ich habe kein Problem mit dem warmen Wetter. Ich bin gerne draußen. Trotzdem hilft zur Abkühlung der Klassiker Eis essen.“

Foto: Emma Dietl Guowen Yu-Hanner aus Hennef: „Ich verbringe die Zeit gerne draußen. Im Garten pflanze ich viele Blumen. Daran erfreuen sich auch die Bienen.“ Ihre Freundin Lisa Li aus Troisdorf empfiehlt: „Lieber mal das Fahrrad, statt das Auto nehmen – auch der Umwelt und dem Klima zuliebe.“

Foto: Emma Dietl Mareike Reddig genießt bei den warmen Temperaturen ein Eis: „Ich versuche im Schatten zu bleiben und gehe ins Schwimmbad.“

Foto: Emma Dietl Miriam Wengler, Lehrerin aus Bonn: „Bei dem Wetter darf alles etwas langsamer gehen. Und auch eine Weinschorle hilft.“ Magdalena Schwaderlapp, ebenfalls Lehrerin aus Bonn: „Eiskaffee und viel in die kühlen Geschäfte zu gehen, hilft gegen die hohen Temperaturen. Am Abend sorgt eine Tüte Eiswürfel auf den Füßen für Abkühlung.“

Foto: Emma Dietl Bernhard Steinhaus aus Oberdollendorf: „Die klimatisierten Geschäfte und ein Eis bieten Abkühlung. Ansonsten empfiehlt es sich, früh aufzustehen, wenn es noch nicht so warm ist. Wer kann, sollte an einen Ort fahren, wo es nicht so warm ist.“ Sohn Julian (7) wird den Nachmittag im Swimmingpool verbringen.

Foto: Laura Hessler Tanja Buchholz, Studentin: „Ich genieße die warmen Tage. In der Bibliothek ist es schon zu kalt. Mein Tipp ist, nicht zu warm zu duschen und abends in der Wohnung die Fenster aufzumachen. Ich gehe morgen beispielsweise ins Schwimmbad.“

Foto: Laura Hessler Christiane Rink: „Ich habe kein Problem mit dem Wetter und genieße die hohen Temperaturen. Tipps für die Leute, die Abkühlung brauchen, sind warmen Pfefferminztee zu trinken, die Füße ins kalte Wasser zu stellen oder ein Handtuch in den Gefrierschrank und abends in den Nacken zu legen.“

In der Unterführung zwischen Poppelsdorf und dem Bonner Hauptbahnhof hat die "Kichererbse" ihren Platz. Hier ist es zwar etwas kühler als in der Sonne, dafür steht die Luft in dem kleinen Imbissladen. Der Besitzer Paimann Hannan und seine Partnerin Yasmin Alawi haben daher einen Ventilator aufgestellt. Im schlimmsten Fall liegen nasse Handtücher im Gefrierschrank, von denen Alawi sich eins um den Hals legt. Die beiden sind sie Hitze allerdings schon gewöhnt. "Letztes Jahr hatten wir hier um die 70 Grad in der Küche." Trotz den hohen Temperaturen verkauft Hannan bis 21 Uhr Falafeln an seine Kunden.

So arbeiten die Bonner während der Hitzewelle Foto: Emma Dietl Marc Oberhoff auf dem Bonner Marktplatz.

Foto: Emma Dietl Dina Douvier bereitet einen Espresso zu. Die Tassen sind schon warm.

Foto: Emma Dietl Dirk Jansen mit Kollege Uwe Schwarz nach dem Schweißen einer Grundkonstruktion.

Foto: Emma Dietl Yasmin Alawi bedient Kunden in der "Kichererbse".

Foto: Laura Hessler Nur kalte Getränke helfen Kellner Frank Necke bei der Arbeit.

Foto: Laura Hessler Über 42 Grad erreicht Peter Bosse in seinem Blumenladen in Bonn.

Foto: Laura Hessler Florist Peter Bosse hat einen langenTag.

Foto: Laura Hessler Marius Räbiger lenkt sich mit seinen Kollegen von der Hitze ab.

Marc Oberhoff muss diese Woche nicht so lange arbeiten. Der Inhaber von "Engel Teufel" auf dem Bonner Marktplatz verkürzt für seine Mitarbeiter die Arbeitszeiten und vergibt kostenlos gekühlte Getränke. Für ihn läuft es eher ruhig. "Bei dem Wetter wollen nicht so viele Leute Bratwurst essen."

Ähnlich wie bei der Bratwurst im Brötchen geht auch die Nachfrage an milchhaltigen Getränken zurück. In der mobilen Kaffeebar am Hofgarten verkauft Dina Douvier bei der andauernden Hitzewelle eher kalte Getränke und Espresso. Ihre Maßnahmen gegen die Temperaturen sind häufiges Trinken und eine kleine Wassersprühflasche, die mit der Aufschrift "Barista-Erfrischer" verziert ist. Das Arbeiten an der Kaffeemaschiene ist für Douvier kein Problem. "Der Vorteil ist, dass die Tassen nicht mehr vorgeheizt werden müssen."