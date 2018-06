Ruine im Niemandsland

Blick in das verlassene Haus.

Warten auf den Abriss: Das verlassene Haus in der so genannten Lengsdorfer Acht (A 565) soll eigentlich einem Regenrückhaltebecken weichen. Wann der Plan umgesetzt wird, ist aber unklar.

Lengsdorf/Endenich. Am Ende der Hainstraße in Lengsdorf steht ein verfallenes Wohnhaus mitten in der Autobahnausfahrt. Seit geraumer Zeit ist es dem Vandalismus und dem Wetter ausgesetzt. Bald soll es abgerissen werden.

Wer auf der Hainstraße unterwegs ist und zu Fuß nach Lengsdorf will, kommt auf dem Weg durch die kleine Unterführung am Ende der Hainstraße unweigerlich an dieser Immobilie vorbei. Ein altes Haus, im Grünen, verlassen und vergammelt, dem Vandalismus und dem Wetter ausgesetzt und nicht abgesichert. Auch der Garten könnte mal idyllisch gewesen sein, ist aber seit langem ungepflegt und verwildert.

Aber wer will dort wohnen? Das Haus ist seit 1971 komplett eingeschlossen von der Autobahn 565 und der Abfahrtsspur der Autobahnausfahrt Lengsdorf. Dementsprechend ist von Idylle schon allein wegen des Lärmpegels nicht zu reden. Doch der damalige Eigentümer wollte nicht weichen, als die Autobahn gebaut wurde, und blieb, trotz der widrigen Bedingungen und des Drucks der Behörden, die damals die A 565 erst bis zur Anschlussstelle Hardtberg und dann bis Meckenheim-Nord verlängerten.

Der Mann habe damals vor Gericht ein lebenslanges Wohnrecht erstritten, erzählt man sich. Damit der Hausbesitzer damals seine Immobilie überhaupt erreichen konnte, wurde extra die Unterführung am Ende der Hainstraße gebaut, sie dient außerdem als direkte und kürzeste Verbindung für Fußgänger zwischen Lengsdorf und Endenich.

Haus gehört dem Landesbetrieb Straßen NRW

Der Alteigentümer ist inzwischen verstorben. Das Haus gehört jetzt dem Landesbetrieb Straßen NRW, teilte ein Sprecher der Behörde mit. Man habe es vor rund zwei Jahren zum Zwecke des Abrisses erworben. Bis es so weit ist, dient es allerdings als Zufluchtsort für bestimmte Personenkreise, das wird bei einem Blick in das Haus deutlich. Einrichtungsgegenstände sind zerschlagen und Graffiti gesprüht. „Dieser Ort zieht Kriminelle geradezu an, weil das Grundstück nicht abgesichert ist“, teilten Bürger aus Lengsdorf und Endenich dem GA mit.

Dieser Zustand soll aber nicht von Dauer sein. „An dieser Stelle soll ein Regenrückhaltebecken gebaut werden“, so die weitere Auskunft des Landesbetriebs. Die vorbereitenden Maßnahmen dafür laufen. Zuständig für diese Baumaßnahme ist die Autobahnniederlassung Krefeld. Den weiteren Zeitplan für den möglichen Abriss konnte die Behörde noch nicht mitteilen. Es spricht aber einiges dafür, dass es bald los geht. Die Abrissgenehmigung für das alte Haus liegt jedenfalls schon vor, sagte Norbert Cleve, Sprecher des Landesbetriebs.