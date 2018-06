Bonn/Köln. Die Unterstützer des zurückgetretenen Stadtdechanten Wilfried Schumacher waren am Montag zu einem Gespräch beim Erzbistum Köln. Ein Verbesserungsvorschlag fand Gehör, beim Thema Schumacher bleiben beide Seiten bei ihrer Haltung.

Auf einen Verbessungsvorschlag aus Bonn konnten sich das Erzbistum Köln und die Initiatoren der Petition für den ehemaligen Stadtdechanten Wilfried Schumacher bei einem Gespräch am Montagnachmittag offenbar einigen: Das Prüfsystem für die Gemeindefinanzen soll Risiken stärker in den Blick nehmen. Ansonsten gab es unterschiedliche Sichtweisen auf die Finanzaffäre am Bonner Münster, wie aus einer am Dienstagmorgen veröffentlichten, gemeinsamen Presseerklärung beider Parteien hervorgeht.

Wie berichtet war Wilfried Schumacher am 11. Mai als Münsterpfarrer und Stadtdechant zurückgetreten. Er hatte die „funktionelle Verantwortung“ dafür übernommen, dass rund zwei Millionen aus dem Substanzvermögen der Gemeinde unzulässig verwendet wurden. Die Bonner Petenten, die rund 1500 Unterschriften für Schumacher gesammelt haben, sehen eine Mitschuld beim Erzbistum Köln. Sie sprechen außerdem von einem erzwungenen Amtsverzicht Schumachers.

Laut Pressemitteilung gab es einem offenen Austausch über Situation und Zukunftsperspektiven am Bonner Münster. An dem Gespräch in Köln nahmen aus Bonn der ehemalige Bundesminister Norbert Blüm, Dr. Ludwig Klassen, Vorsitzender der Bonner Münster-Stiftung und des Münster-Bauvereins sowie der ehemalige Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch teil. Für das Erzbistum sprachen der Leiter der Hauptabteilung Seelsorgebereiche Markus Bosbach, Generalvikar Markus Hofmann, Justitiarin Daniela Schrader und Pressesprecher Christoph Heckeley.

Die Bonner Delegation habe aus ihrer Sicht Hinweise auf weitere Problemstellungen und Verbesserungsvorschläge gegeben. Dazu gehörte zum Beispiel ein risikoorientiertes Prüfsystem. „Wäre ein risikoorientiertes Prüfungswesen durch das Erzbistum Köln früher installiert worden, hätte der Schaden möglicherweise verhindert werden können oder wäre geringer ausgefallen“, so Nimptsch. Hierzu sagte der Generalvikar: „Jede Verwaltung lernt stets dazu und kann sich weiter verbessern. Insoweit sind wir für jeden Hinweis dankbar. Der Vermögensrat des Erzbistums Köln arbeitet bereits an einem solchen risikoorientierten Prüfsystem.“

Offenbar blieben beide Seiten bei ihrer Haltung zu Schumacher. „In der Darstellung und Bewertung der Vorgänge, insbesondere zum Komplex Amtsverzicht, konnte aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen keine Übereinstimmung erzielt werden“, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung. Und weiter: „Beide Seiten stimmten jedoch in dem Ziel überein, dass zum Wohl der Kirche die Seelsorge und das kirchliche Leben am Bonner Münster und in der Münstergemeinde sich möglichst bald wieder normalisieren sollen.“ Ob das heißt, dass es keine weiteren Aktionen im Rahmen der Petition geben wird, steht nicht in der Mitteilung. Die Initiatoren hatten in der vergangenen Woche angekündigt, erst das Gespräch beim Erzbistum abzuwarten, bevor über das weitere Vorgehen entschieden wird.

Einig sind beide Seiten, die Sanierung der Münsterkirche zu fördern. Der Münster-Bauverein ist ein Verein des bürgerlichen Recht und von der Finanzaffäre nicht betroffen. Sowohl die Spendenkampagne als auch das Bauvorhaben laufen ungehindert weiter.