Störung in Bonn

Die Ampelanlage an der Berliner Freiheit war zeitweise außer Betrieb.

Bonn. Die Ampelanlage am Bonner Bertha-von-Suttner-Platz hat am Dienstagmittag für rund eine Stunde nicht funktioniert. Grund war ein Kurzschluss, ausgelöst durch Arbeiten in einem anliegenden Wohnhaus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.12.2017

Die Ampelanlage an der Berliner Freiheit zwischen der B56 und der Adenauerallee war am Dienstagmittag für rund eine Stunde außer Betrieb. Das teilte Veronika John, Pressesprecherin der Stadtwerke, mit. Auch einige Wohnungen an der Berliner Freiheit waren zeitweise ohne Strom.

Grund für die Störung ab 13.05 Uhr war ein Kurzschluss, den eine Elektrofirma bei Bauarbeiten in einem Wohnhaus verursacht hatte, so John. Gegen 14 Uhr konnte die Versorgung wieder hergestellt werden, auch die Ampelanlage am Bertha-von-Suttner-Platz funktionierte wieder. Mitarbeiter der Stadtwerke tauschten dazu den Hausanschlusskasten aus, bei dem der Kurzschluss verursacht wurde.