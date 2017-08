Kommentar zum Bonner Stadthaus

Bonn. Wie lange diskutieren Rat und Verwaltung schon über den Zustand des Bonner Stadthauses? Richtig. Seit Jahren. Passiert ist bisher allerdings nicht allzu viel.

Nur das Nötigste hat man im Bonner Stadthaus angepackt, wie gesetzlich vorgeschriebene Brandschutzmaßnahmen, Dachreparaturen oder die Modernisierung der Aufzüge. Der spektakulärste Akt in dem Trauerspiel um das Stadthaus, das nicht wenige als städtebauliche Sünde bezeichnen, war sicherlich die Entfernung der gläsernen Fassadenscheiben. Sie waren zu einer echten Gefahr für Passanten geworden: Einige Scheiben waren abgefallen, andere drohten abzustürzen.

Es rächt sich eben irgendwann, wenn man so gut wie nichts in die Instandhaltung seiner Gebäude investiert. Und da ist das Stadthaus unter den städtischen Immobilien nur ein unrühmliches Beispiel von vielen. Das nennt man auch Sparen am falschen Ende.

Sicher, seit Jahren, nein, seit Jahrzehnten hat die Stadt Bonn auch mit einem Schuldenberg zu kämpfen, der mittlerweile auf 1,7 Milliarden Euro angewachsen ist. Und ein Ende der Ebbe in der Stadtkasse ist nicht in Sicht. Ob die Alternative Abriss und Neubau an anderer Stelle sowie Verkauf des Filetgrundstücks am Berliner Platz, wie sie vor einigen Jahren im Raum stand, wirklich die Lösung des Problems gewesen wäre, sei mal dahingestellt.

Fest steht: Die vor sechs Jahren ermittelte Summe für die Sanierung der Verwaltungstürme im Bestand in Höhe von 200 Millionen Euro wird heute deutlich höher liegen. Angesichts der Haushaltslage wird es wohl auch in den nächsten Jahren bei der Flickschusterei am Stadthaus bleiben. Irgendwann führt dann wirklich kein Weg mehr am Abriss vorbei.