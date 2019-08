Mehr als 360 Sirenen in Bonn und der Region

Bonn/Region. Wie bereits im Vorjahr werden auch 2019 am ersten Donnerstag im September landesweit die Alarmsirenen heulen. Allein in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis werden mehr als 360 Sirenen zu hören sein.

Von Sebastian Meltz, 27.08.2019

Am 5. September um 10 Uhr probt NRW erneut den Notfall mit einem landesweiten Sirenen-Alarm. Wie die Stadt Bonn mitteilt, werden dabei allein 64 Sirenen im Stadtgebiet von der Feuerwehrleitstelle ausgelöst und auf ihre Funktionsfähigkeit getestet. Auch die Warn-App NINA wird getestet. Im Rhein-Sieg-Kreis werden mehr als 300 Sirenen getestet. Außerdem solle den Bürgern die Bedeutung der Signale in Erinnerung gerufen werden.

Laut Angaben der Stadt Bonn ertönt zunächst eine Minute lang ein ununterbrochener Heulton, der im Ernstfall für "Entwarnung" steht. Danach wurde mit einem einminütigen auf- und abschwellenden Heulton das Signal für "Warnung" getestet, das im Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Anschließend ertönte wieder der gleichbleibende Ton für "Entwarnung".

Auch die Warn-App NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) wird in den Test mit einbezogen. Diese wird bei dieser Probealarmierung zentral durch das Land NRW getestet. Mit ihr können die Feuer- und Rettungsleitstellen bei Großbränden, Unfällen mit Gefahrstoffen oder ähnlichen Unglücksfällen Smartphone-Besitzer warnen. Wer NINA installiert hat, bekommt die Probe-Warnmeldung für den eingestellten Ort oder den aktuellen Standort direkt auf dem Smartphone angezeigt. Außerdem wird die Direkt-Durchsagemöglichkeit im Programm von Radio Bonn/Rhein-Sieg getestet.

Ab 2020 bundesweiter Warntag

Probealarm gab es bisher zweimal im Jahr jeweils samstags. Ein neuer Erlass des NRW-Innenministeriums hatte die halbjährlichen Proben der Warnsirenen auf den ersten Donnerstag im März und September festgelegt.

2020 wollen die Innenminister von Bund und Ländern einen bundesweiten Warntag einführen. „Nur wenige Menschen deutschlandweit verstehen Warnmeldungen richtig und können sie entsprechend einordnen“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Freitag nach Abschluss der Innenministerkonferenz in Kiel. Zudem sei von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie die Sirenen klingen und was sie bedeuten. Am 10. September 2020 soll es den bundesweiten Warntag erstmals und dann jährlich geben.