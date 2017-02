Bauarbeiten in Bonn

BONN. Am Bonner Haus St. Petrus soll eine Tiefgarage gebaut werden. Dafür wurde nun eine Baugenehmigung erteilt. Für den Bau müssen neun Bäume gefällt werden.

Von Philipp Königs, 21.02.2017

Das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn kann mit dem Bau einer Tiefgarage am Haus St. Petrus beginnen. Die Stadt bestätigte die erteilte Baugenehmigung für den ersten Bauabschnitt. Es ist der erste Schritt zur Zentralisierung. Das Gemeinschaftskrankenhaus plant in den kommenden Jahren nach entsprechenden Umbau- und Aufbauarbeiten die Zusammenlegung von Haus St. Elisabeth und Haus Petrus am Bonner Talweg. Alle Mitarbeiterstellen und Abteilungen sollen erhalten bleiben. Eine Erweiterung auf 450 Betten ist geplant.

Nachdem die Baugenehmigung vorliegt, wird nun zunächst ein Weg hinter dem Krankenhausgelände angelegt, der später als Feuerwehrzufahrt dienen soll. Um die Pläne des Gemeinschaftskrankenhauses umsetzen zu können, werden voraussichtlich bis diesen Freitag neun Bäume auf dem Gelände gefällt werden. Für eine Ersatzbepflanzung wird gesorgt.

In den kommenden vier Jahren will das Gemeinschaftskrankenhaus rund 50 Millionen Euro in die Erweiterung ihrer Liegenschaft am Bonner Talweg stecken. Über der Tiefgarage soll ein Neubau entstehen, Bestandsbauten werden erweitert.