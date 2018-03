Streik in Bonn und der Region

Busse und Bahnen werden am Mittwoch nicht fahren.

Bonn. Am Mittwoch kommt es in Bonn zu großen Verkehrsbehinderungen. Aufgrund eines Streiks werden die Busse und Bahnen nicht fahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.03.2018

Bonn droht am Mittwoch ein Verkehrschaos: Wegen eines Warnstreiks werden voraussichtlich den ganzen Tag über keine Busse und Bahnen fahren. Das teilten die Stadtwerke am Montagmorgen mit. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder zu einem ganztägigen Streik aufgerufen, auch die Stadtwerke Bonn sind von dem Streik betroffen.

Die Stadtwerke erwarten, dass der Streik mit Betriebsbeginn am frühen Mittwochmorgen beginnt, so SWB-Sprecher Michael Henseler auf GA-Anfrage. Da der Warnstreik auch in Köln stattfinden wird, fahren die Bahnen der Linien 16 und 18 ebenfalls nicht. Die SWB betreiben diese beiden Linien zusammen mit den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB).

Nicht betroffen sind die Bahnen und Züge der Deutschen Bahn und der Mittelrheinbahn. Regionalbahnen (RB) und Regionalexpressbahnen (RE) fahren ebenso nach Fahrplan wie die S-Bahnen. Auch Busse der RVK werden nicht bestreikt.

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass es während des Streikaufrufes keinen Anspruch auf die Mobilitätsgarantie gibt.

Mit Betriebsbeginn am Donnerstagmorgen soll der Streik beendet sein und der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden.