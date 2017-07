Oh, wie schön ist Panama: Tausende Besucher werden beim Festival in der Rheinaue zu elektronischen Beats tanzen.

Bonn. Die Veranstalter rechnen bei der fünften Ausgabe des Panama-Festivals in der Bonner Rheinaue mit 30.000 Besuchern. Das Thema Sicherheit wird groß geschrieben.

Von Laszlo Scheuch, 28.07.2017

Tausende Besucher werden die große Blumenwiese in der Bonner Rheinaue an diesem Freitag und Samstag in ein Mekka für Fans der elektronischen Musik verwandeln. Dann steht die fünfte Ausgabe des Panama-Open-Air-Festivals an. Die Veranstalter rechnen mit rund 30.000 Besuchern. Klar, dass bei einer solchen Menschenmasse das Thema Sicherheit im Fokus steht. „Uns ist es sehr wichtig, dass sich die Leute bei uns extrem sicher fühlen. Auch in Hinblick darauf, dass wir viele Besucher haben, die erst 18 oder 19 Jahre alt sind. Niemand soll sich Sorgen machen müssen – auch nicht die Eltern“, sagt Jan Markus Hoffmann, der das Festival gemeinsam mit Sandro Heinemann und der gemeinsamen Agentur Rhein-Events etabliert hat.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sind pro Veranstaltungstag rund 50 Kräfte eines Sicherheitsdienstes im Einsatz. Diese kontrollieren nicht nur jeden Besucher beim Betreten des doppelt umzäunten Festivalgeländes, sondern bewachen auch die Notausgänge und den Campingplatz rund um die Uhr. Denn erstmals können die Festivalbesucher in diesem Jahr direkt am Gelände zelten.

Damit es am Einlass zu keinen Unstimmigkeiten kommt, weisen die Veranstalter darauf hin, keine verbotene Gegenstände aufs Gelände mitzubringen. So dürfen zum Beispiel Taschen nicht größer als DIN-A4 sein. „Wer eine größere Tasche dabei hat, hat allerdings die Möglichkeit, sie vor dem Gelände in einem extra Container einzuschließen“, erklärt Hoffmann. Für das abgetrennte Campinggelände gilt die Größenbeschränkung nicht, allerdings werden die Taschen auch dort kontrolliert. Glasflaschen und -behältnisse jeglicher Art sind ebenso verboten wie professionelle Foto- und Videokameras auf dem Festivalgelände.

Verbotene Gegenstände beim Panama Open Air Festival 1. Schuss-, Hieb-, Stich- und sonstige Waffen

2. Sägen, Beile und vergleichbares Werkzeug

3. Pyrotechnische Gegenstände aller Art

4. Möbel und sonstiger Sperrmüll

5. Bau- und Brennholz

6. Umweltgefährdende Stoffe und Flüssigkeiten (z.B. flüssiger Grillanzünder)

7. Gasflaschen

8. Glasflaschen und sonstige Glasbehältnisse

9. Trockeneis

10. Säurebatterien

11. Drohnen und ander Luftfahrzeuge

12. Megaphone

13. Aggregate

Hauptsache, es bleibt trocken

Für Sicherheit wird auch die Bonner Polizei sorgen, die von einem friedlichen und störungsfreien Verlauf ausgeht. „Wir werden während der Veranstaltung deutlich sichtbar präsent sein“, sagt Polizeisprecher Frank Piontek auf GA-Anfrage. Neben uniformierten Kräften wird die Polizei auch mit zivilen Beamten sowohl rund um als auch auf dem Gelände vertreten sein.

Relativ überschaubar ist im Vergleich zu anderen Großereignissen in der Rheinaue die Zahl derer, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Veranstaltungsgelände fahren werden. Die Stadtwerke Bonn (SWB), die während des Festivals mit mehr als 50 Mitarbeitern im Einsatz sein werden, rechnen verteilt auf Freitag und Samstag mit bis zu 3000 Fahrgästen. Einen Sonderfahrplan werde es nicht geben. „Wir halten aber eine gewisse Reserve an Fahrzeugen und Fahrpersonal vor, um in Sondersituationen reagieren zu können“, sagt Veronika John, Vize-Sprecherin der SWB.

Die Rheinaue ist über die Stadtbahnlinie 66 sowie die Buslinien 610 und 611 zu erreichen. Zu zwischenzeitlichen Beeinträchtigungen kann es auch im Straßenverkehr rund um die Rheinaue kommen. Das sollte sich laut Piontek aber im Rahmen halten. „Die Besucherzahl ist ja nicht so hoch wie beispielsweise bei Rhein in Flammen.“ Autofahrer erreichen den Festivalort am besten über die Autobahn 562 oder die Ludwig-Erhard-Allee.

Bleibt zu guter Letzt nur noch der bange Blick auf die Wettervorhersage: Allen Beteiligten wäre mehr Sonne und weniger Niederschlag als in den vergangenen Tagen zu wünschen, damit sie danach – frei nach Janosch – in jedem Fall sagen können: „Oh, wie schön war Panama...“