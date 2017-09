Bauvorhaben

Meßdorf. Das Haus am Burgweg ist nicht als Baudenkmal eingetragen und durfte daher von der Stadt zum Abbruch freigegeben werden. Auf dem Areal entsteht ein Mehrfamilienhaus.

Von Gabriele Immenkeppel, 16.09.2017

Die letzten Tage dieses Hauses am Burgweg in Meßdorf sind angebrochen: Im Obergeschoss fehlen bereits die Fenster, im Innenhof stapelt sich Holz, im Hof macht sich Unkraut breit. Ein verschlungener Weg führt in den Garten, in dem die Bewohner einst sicher Obst und Gemüse angebaut haben. Ein paar einzelne Sonnenaugen treiben trotz des Dickichts Blüten gen Himmel.

Jetzt räumen Bauarbeiter das Grundstück leer, fördern im Haus über eine schmale Treppe vom Kellergeschoss aus alte Bretter nach oben. Stück für Stück wird in den kommenden Wochen das Fachwerkhaus am Burgweg in Meßdorf – nur wenige Meter von dem historischen Wegkreuz an der Ecke zur Meßdorfer Straße hin – abgetragen. „Das ist wirklich schade“, beklagt ein Anwohner, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite wohnt. „Das war ein sehr schönes Haus. Mit dem nötigen Kleingeld hätte man es sicher renovieren und wieder zu einem ganz besonderen Schmuckstück machen können. Ich glaube, dass es immer Interessenten für solche alten Wohnanlagen gibt.“ Zwar gehört das Grundstück zur alten Gemarkung Lessenich, auf der Stadtkarte liegt es allerdings in Meßdorf.

Nachbarn bedauern den Abriss

Durch die geschlossenen Fenster im Untergeschoss sind von der Straßenseite aus noch die alten Küchenkacheln zu erkennen, eine enge Holztreppe schlängelt sich ins Obergeschoss. Auch an den Nebengebäuden wurde bereits kräftig Hand angelegt. So verfügt die Scheune längst nicht mehr über ein Dach, auf dem Boden liegen Elektroleitungen und ehemalige Außenleuchten.

Möglich ist der Abriss, weil das Gebäude nicht in der entsprechenden Liste des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege steht. „Daher ist es auch kein Baudenkmal“, erklärt Steffi Zießnitz vom Presseamt der Stadt Bonn auf GA-Anfrage.

Auf dem Areal hinter der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ wird anschließend ein Mehrfamilienhaus errichtet. „Ein entsprechender Bauantrag wurde gestellt und wird derzeit intern geprüft“, so die Sprecherin. Bisher sei eine Baugenehmigung jedoch noch nicht erteilt werden.

Wer dort bauen will, dazu äußert sich die Stadt nicht. „Wir geben die Namen von privaten Bauherren nicht weiter“, sagt Zießnitz. Allerdings habe das Bauordnungsamt auf Antrag am 4. Juli die notwendige Abbruchgenehmigung erteilt. Am 4. September wurde dann mit den ersten Vorbereitungsarbeiten begonnen.

„Wahrscheinlich wird dort wieder ein gesichtsloser Komplex errichtet“, grübelt der Nachbar. Das alte Fachwerkhaus sei hingegen immer ein Hingucker gewesen, für Radfahrer und Spaziergänger, die dort auf ihrem Weg nach Endenich vorbeigekommen sind. „Vorbei ist vorbei“, sagt er und geht wieder in sein Haus. „So ist das Leben.“