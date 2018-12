Prüfauftrag an Stadtverwaltung

Bonn. Die Allianz für Bonn (AfB) präsentiert radikale Ideen, die gleich vier Probleme auf einen Schlag in der Stadt mildern sollen: die offene Bäderfrage, eine Entlastung des Stadthaushalts, den Sanierungsstau der städtischen Theater und die Belebung der Bad Godesberger Fußgängerzone.

Die Fraktion hat einen Prüfauftrag an die Stadtverwaltung formuliert, die folgenden Maßnahmen zu bewerten. Sie schlägt vor, die städtische Schauspielsparte aufzugeben und nur noch Tourneetheater auf der Bühne des Opernhauses spielen zu lassen. Das Schauspielhaus in Godesberg soll zu einem auch für Vereine offenen Kulturhaus umgebaut werden, um tagsüber und abends mehr Menschen in die dortige Innenstadt zu locken.

Die denkmalgeschützte Stadthalle Bad Godesberg, so die Vision der AfB, könnte zum Hallenbad umfunktioniert werden – das mit U-Bahn, Bus und Parkplätzen verkehrstechnisch gut erreichbar wäre. Das Grundstück des bereits geschlossenen Kurfürstenbades solle einer „gewinnbringenden Nutzung zugeführt“ werden, so AfB-Fraktionschef Hans Friedrich Rosendahl. Der Prüfantrag soll ab Januar in die Fachausschüsse und am 7. Februar in den Rat eingebracht werden. Dass die kleine Oppositionsfraktion mit drei Sitzen dafür eine Mehrheit bekommt, ist allerdings eher unwahrscheinlich.