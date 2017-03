Frühjahrsputz

Tannenbusch. Viele Bonner machen mit beim Müllsammeln in ihrem Viertel. In Tannenbusch und in anderen Stadtteilen versammeln sich morgens um zehn Uhr zahlreiche Helfer.

Von Leif Kubik, 20.03.2017

Vielleicht war es auch nur Einbildung, dass es bei Johanna Rajnova immer einen Tick eleganter als bei ihren Mitstreitern wirkte, wenn sie mit dem Greifer etwas Abfall vom Gehsteig in den großen orange Müllsack beförderte. Die 58-Jährige ist gelernte Balletttänzerin, und irgendwie sahen ihre Bewegungen auch bei einer so profanen Betätigung wie dem Müllsammeln in Tannenbusch tänzerisch fließend aus.

Punkt zehn Uhr hatten sich etliche Tannenbuscher in den Räumen des Quartiersmanagements eingefunden, um sich auf Initiative von Bonnorange an einer Sammelaktion anlässlich des „Picobello-Tags“ zu beteiligen. Nach einer kurzen Begrüßung und Einweisung durch Quartiersmanager Martin Eder und seiner Kollegin Regina Hermanns statteten sich die Teilnehmer mit den bereitgestellten Greifern, Handschuhen und Säcken aus, um trotz Regens ihr Viertel etwas sauberer zu machen.

„Gibt es noch Handschuhe in Kindergröße“, fragte Lul Autenrieb. Kurz nachdem die ersten Gruppen sich auf den Weg gemacht haben, trudelte die ehrenamtliche Integrationslotsin der Stadt Bonn noch mit einem Dutzend hochmotivierter Nachwuchs-Müllsammler ein. Und es waren auch sonst viele Kinder unter den Sammlern: Flore Patricia Tshibangu hatte ihre Tochter Lisa mitgebracht. „Ich finde es wichtig, selber etwas zu tun, und das will ich meiner Tochter vermitteln“, erzählte die 44-jährige Schneiderin, bevor sie sich in Richtung Oppelner Straße auf den Weg machte. „Viele finden offenbar einfach den Mülleimer nicht“, bedauert Christa Düx die Ignoranz mancher Mitbürger. Um der Vermüllung ihrer Heimat nicht tatenlos zusehen zu müssen, hat sie mit ihrem Mitstreiter Wolfgang Weyer die Initiative „Sauber macht lustig“ gegründet. Voller Tatendrang machen sich die beiden mit einer Gruppe auf den Weg zur Hohe Straße, wo viele inzwischen einen regelrechten Mülltourismus beobachtet haben.

Die Ausbeute des Vormittags: Eine halbe Küche und sogar Bauschutt habe man gefunden, so Eder nach vollbrachter Tat. Der CDU-Stadtverordnete Georg Schäfer wünscht sich, dass Bonnorange an mehreren Standorten im Quartier Restmüllcontainer aufstellen solle. Das würde zwar solch extreme Auswüchse nicht beenden, aber wenigstens einen Teil des Problems lösen. Nach dem erfolgreichen Müllsammeln durften sich alle Beteiligten im Quartiersbüro bei Brötchen, Keksen, Säften und Kaffee stärken. Neben den Tannenbuschern beteiligten sich in ganz Bonn weitere Freiwillige an dem „Frühjahrsputz – von den Vereinten Nationen über zahlreiche Schulen und Initiativen bis zu einem marokkanischen Verein und einer Marinekameradschaft. Die stadtweite Aktion „Bonn-Picobello“ fand erstmalig im Zuge der Aktion „Let's clean up Europe“ statt. Die Initiative setzt sich europaweit für mehr Sauberkeit ein.