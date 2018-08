Bonn. In der Bonner Rheinaue findet heute das große 90er Festival statt. Etwa 30.000 Zuschauer feiern noch bis etwa 22 Uhr Acts wie Oli P. oder Mr. President. Mola Adebisi moderiert das Spektakel.

Von Stefan Hermes, 11.08.2018

„Das ist gigantisch und bricht alle Rekorde“, war von der Polizei am Samstagmittag in der Rheinaue zu erfahren. Schon etwa zwei Stunden nach Einlass zum Revival-Festival „Die 90er-live“ füllte sich das Wiesengelände mit weit mehr als den 20000 Besuchern, mit denen der Veranstalter gerechnet hatte.

Gegen 15 Uhr dürften es schon etwa 30000 Fans gewesen sein, die johlend zu dem 90er-Jahre-Hit „Saturday Night“ von Whigfield alias Sannie Charlotte Carlson (48) Arme und Handys in Luft streckten. 1994 belegte sie wochenlang die ersten Plätze der Musik-Charts in Deutschland, England, Schweiz, Italien und Irland.

Seit Wochen tourt das 90er-live-Festival durch insgesamt acht Städte in Deutschland und bringt die Stars der 90er Jahre live auf die Bühne: La Bouche („Sweet dreams”), Rednex („Cotton eye joe”), Whigfield („Saturday night”), Jenny Berggren von Ace of Base („All that she wants”), Masterboy & Beatrix Delago („Feel the heat of the night”), Dr. Alban („Sing Hallelujah”), Captain Hollywood Project („More + More”), Oli P. („Flugzeuge im Bauch”), LayZee aka Mr. President („Coco Jambo”), Snap! („Rhythm is a dancer”), East 17 („Stay another day”), Kate Ryan („Ella elle l’a”) und Culture Beat („Mr. Vain”) sorgen für Stimmung und Erinnerungen in der Rheinaue.

Moderiert und mit Coversongs anheizend wird das Spektakel von Mola Adebisi, der als Moderator beim Musikkanal Viva Kultstatus erlangte.

Wer sich noch kurzentschlossen auf den Weg in die Rheinaue machen möchte, hat ab 17 Uhr noch die Chance etwa sieben bis acht Live-Acts sowie das Abschlussfeuerwerk zu erleben. Ende der Veranstaltung wird gegen 22 Uhr sein. Noch gibt es Karten zu 30 Euro an der Tageskasse.