Bonn. Die Bierbörse kommt vom 27. bis zum 29. Juli 2018 wieder in die Rheinaue Bonn. Alle Infos rund um die Veranstaltung zum Kultgetränk der Deutschen gibt es hier.

Von Isabelle Assenmacher, Stefan Knopp, 23.07.2018

Im Juli 2018 ist es wieder so weit: Die 23. Bonner Bierbörse findet statt. Vom 27. bis 29. Juli können Bierliebhaber im Freizeitpark der Rheinaue ihr Lieblingsgetränk verkosten. Mehr als 80 Bierverleger aus ganz Deutschland bieten dieses Jahr über 700 Biersorten an. Ob mit oder ohne Alkohol - vom rheinischen Kölsch bis hin zu Bieren aus Kroatien und Singapur ist alles dabei.

Ob auch Menschen aus Estland zur Bierbörse nach Bonn kommen, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall dürfte es sie freuen, denn eine der zwei Biersorten, die am Wochenende erstmals in der Rheinaue zu finden sein werden, kommt aus ihrem Heimatland. Es heißt Saku, wie die älteste Brauerei des Landes im Baltikum. Das Original ist mild, etwas süß und süffig, aber auch eine Starkbiervariante wird angeboten.

Die andere Neuheit ist das Allgäuer Büble, das in drei Sorten ausgeschenkt wird. Auf dem Etikett sieht man einen Knaben, der einen Bierkrug hält. „Im Rheinland wäre so etwas wohl nicht erlaubt“, scherzte Veranstalter Werner Nolden bei der Pressekonferenz zur 23. Bierbörse. Bei der werden Freunde des Gerstensaftes von Freitag bis Sonntag in den Bonner Rheinauen an 85 Ständen mehr als 700 Biersorten vorfinden.

Von Astra bis Neuzeller Klosterbier, von Kölsch bis Pils, von Grimbergen bis Budweiser, von Afrika bis Schottland und vom kroatischen Karlovacko bis zum griechischen Mythos bleiben kaum Wünsche offen. Das Störtebeker-Schiff und die Mühlenkölsch-Mühle tragen zur optischen Vielfalt auf der Rheinauen-Wiese bei.

Die Börse besteht zu zwei Drittel aus Bierausschankgeschäften und zu einem Drittel aus Imbissgeschäften für den Hunger zwischendurch. Die großzügig errichteten Biergärten laden mit ihrer gemütlichen Atmosphäre drei Tage lang zur Bierverkostung ein. Doch nicht nur vor Ort kann das Bier getestet werden. Zahlreiche Flaschenbiere laden dazu ein gekauft und mit nach Hause genommen zu werden.

Für ein Sicherheitskonzept ist laut Veranstalter gesorgt, am Samstag fahren die Bahnen ab 22.30 Uhr bis ein Uhr viertel- statt halbstündlich, um lange Wartezeiten und Staus bei der Abreise zu vermeiden. Der neue Rollrasen in den Rheinauen, da war Dirk Dötsch vom Parkrestaurant Rheinaue zuversichtlich, wird die Bierbörse gut überstehen, obwohl er schon etwas ausgedörrt und stark beansprucht ist.

Öffnungszeiten und Programm

Die Bonner Bierbörse befindet sich die drei Veranstaltungstage lang auf dem Gelände des Freizeitparks in der Rheinaue (Ludwig-Erhard-Allee, 53175 Bonn). Von Freitag, 27. Juli bis Sonntag, 29. Juli 2018 werden zahlreiche Besucher erwartet. Für ausreichendes Programm auf einer Open-Air Bühne ist natürlich vorgesorgt. Der Veranstalter garantiert genügend Sitz- und Stehplätze für alle Besucher. Das gesamte Programm und der Eintritt an den Veranstaltungstagen ist kostenlos.

Die Bierbörse startet freitags um 15 Uhr. Auf der Open-Air Bühne tritt dann zunächst das Jazzorchester "Muckefuck" auf. Um 18 Uhr folgt dann die offizielle Eröffnung der 23. Bonner Bierbörse: Der Bürgermeister der Stadt Bonn setzt den Fassanstich. Anschließend ist, wie schon in den vergangenen Jahren, Guildo Horn auf der Bühne zu sehen. Die Besucher am Freitag können dann bis 24 Uhr das ein oder andere Glas Bier genießen. Am Samstagabend ab 20 Uhr spielt Kasalla, am Sonntag ab 16 Uhr die Dire-Straits-Tribute-Band dIRES sTRATS.

Am Samstag geht es dann um 15 Uhr weiter. Erneut bist zur Mitternachtsstunde hat die Bierbörse für Bierliebhaber geöffnet. Am letzten Tag ist die Bierbörse noch einmal neun Stunden lang für die Besucher geöffnet. Von 12 bis 21 Uhr ist der Endspurt angesagt, danach schließt die Bierbörse für das Jahr 2018.

Wer selbst gerne einen Stand auf der Bonner Bierbörse hätte, kann sich über die Teilnahmebedingungen auf bierbörse.de informieren.