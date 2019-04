Bonn. Der 13. Firmenlauf Bonn findet am 12. September in der Rheinaue statt. Anmeldemöglichkeiten, Strecke und Ablauf - hier gibt es alle Infos zum Laufevent mit Spaßfaktor.

Von Anna-Maria Beekes, 11.04.2019

Hier zählen Teamgeist und Spaß mehr als Bestzeiten: Beim 13. Firmenlauf in der Bonner Rheinaue gehen am 12. September wieder bis zu 12.000 Freizeit-Läufer an den Start. Im Vordergrund steht das Event. Hier sind alle Infos zum Firmenlauf - kurz: FiLa - in Bonn 2019.

Was ist der Firmenlauf in der Rheinaue?

Als "größte Betriebsfeier Bonns" bezeichnet der Veranstalter Weis Events den Firmenlauf in der Rheinaue. Motto: "Run as you are" oder rheinisch: "Loof wie de bess". Der Firmenlauf ist also kein klassischer Wettkampf, sondern eine Möglichkeit, sich gemeinsam mit Kollegen an der frischen Luft zu bewegen, Spaß zu haben und nebenbei sogar Gutes zu tun: Mit einem Euro pro Teilnehmer werden die Vereine Mukoviszidose e.V. und Care Deutschland-Luxemburg unterstützt.

Bis zu 12.000 Teilnehmer werden am 12. September erwartet. Der Firmenlauf findet 2019 zum 13. Mal in der Rheinaue statt.

Wie kann ich mich für den Firmenlauf anmelden und was kostet es?

Die Anmeldung erfolgt online beim Veranstalter. Die Startgebühren staffeln sich nach dem Datum der Anmeldung: je später, desto teurer wird es. Wer sich bis zum28. Juli anmeldet, muss nur 17 Euro pro Teilnehmer bezahlen. Bis zum 11. August kostet es 19 Euro und bis zum 1. September, dem Online-Anmeldeschluss, dann 21 Euro pro Starter. Für 25 Euro kann man sich am Tag selbst auf dem Veranstaltungsgelände nachmelden.

Die "Fila"-Laufbeutel, in denen sämtliche Unterlagen inklusive der Startnummer enthalten sind, können am Donnerstag, 5. September, sowie Freitag, 6. September, von 9 bis 19 Uhr bei den GVP Gemeinnützigen Werkstätten in Bonn, Pfaffenweg 27, abgeholt werden. Beim Firmenlauf selbst wurden von 16 bis 17.30 Uhr nur Startnummern ausgegeben.

Wie ist die Strecke beim Firmenlauf in der Rheinaue?

Der Firmenlauf führt durch das frühere Gelände der Bundesgartenschau in der Bonner Rheinaue. Sie ist 5,7 Kilometer lang. Etwa in der Mitte der Laufstrecke sowie im Zielbereich gibt es beim Firmenlauf Verpflegungsstationen.

Wie läuft der Firmenlauf in Bonn ab?

Das Rahmenprogramm zum Firmenlauf beginnt um 16 Uhr mit Musik und Grillen. Um 17.40 Uhr erfolgt die Startaufstellung, ab 17.45 Uhr findet das Warm-up vor der Bühne statt. Um 18 Uhr geht es dann für die einzelnen Startblöcke auf die Strecke. Die Blöcke werden in freier Aufstellung gebildet, nur der erste Block ist für die Sprinter reserviert. Für den gesamten Start sind etwa 15 bis 20 Minuten eingeplant. Achtung: Nordic-Walking-Stöcke sind wegen der Verletzungsgefahr nicht erlaubt.

Um 19.45 Uhr findet die Siegerehrung statt. Im Anschluss wird bei der After-Run-Party mit DJ Viru bis 22 Uhr gefeiert. Um 23 Uhr ist die Veranstaltung beendet.

Gibt es beim Firmenlauf eine Wertung?

Weil der Firmenlauf kein Wettkampf ist, wird auch die Laufzeit der Teilnehmer nicht aufgezeichnet. Am Start-/Zielbogen befindet sich jedoch eine Laufuhr, wo die Starter ihre Zeit ablesen können.

Beim Firmenlauf geht es nicht um Bestzeiten, doch eine Siegerehrung gibt es trotzdem: Geehrt werden die motiviertesten Teams (nach ihrer prozentualen Stärke gemessen an der Größe des Unternehmens), die originellsten Läufer (nach der Kreativität ihrer Outfits) und die spendabelsten Teilnehmer, die sich zusätzlich zur obligatorischen Spende an die Charity-Partner großzügig zeigen.

Infos zu Anfahrt und Parken beim Firmenlauf in der Rheinaue

Die Bonner Rheinaue ist mit Bus, Bahn oder Auto gut zu erreichen. Die Buslinien 610 und 611 fahren bis zur Haltestellt "Rheinaue Haupteingang". Von dort aus sind es noch etwa zehn Minuten zu Fuß zum Veranstaltungsgelände. Mit der Straßenbahnlinie 66 geht es bis zur Haltestelle "Rheinaue", von wo aus es wiederum zehn Minuten zu Fuß zum Gelände des Firmenlaufs sind.

Wer mit dem Auto anreist, sollte im Navi das Ziel Ludwig-Erhard-Allee, Ecke Heinemannstraße in 53175 Bonn eingeben. Wenn die dortigen Parkplätze belegt sind, bietet sich der Parkplatz des Landesbehördenhauses an, der über die Nahum-Goldmann-Allee erreichbar ist. Dort sind 1000 Parkplätze verfügbar. In etwa 20 Minuten erreicht man das Veranstaltungsgelände.