Bonn läuft

Bonn. Der 12. Firmenlauf Bonn findet am 13. September in der Rheinaue statt. Anmeldemöglichkeiten, Strecke und Ablauf - hier gibt es alle Infos zum Laufevent.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.04.2018

Der Firmenlauf in der Rheinaue bringt Bonn am 13. September wieder in Bewegung. 5,7 Kilometer geht es dann auf einer verkehrsfreien Strecke durch die Rheinaue.

Bis zum 29. Juli kostet die Startgebühr 17 Euro. Wer sich bis zum 26. August anmeldet, zahlt 21 Euro. Kurzentschlossenen können sich auch am Lauftag für 25 Euro anmelden. Wie immer gibt es keine Mindestgröße für die Teams - auch Einzelläufer sind willkommen. Für jede Anmeldung geht ein Euro in den Spendentopf von Care Deutschland und den Mukoviszidose e.V. Die Anmeldung erfolgt zentral über einen Teamcaptain, der alle weiteren Informationen vom Veranstalter erhält.

Ablauf des Firmenlaufs

Los geht es um 16 Uhr mit einem Bühnenprogramm, bevor der Lauf dann um 18 Uhr startet. Um 19.45 Uhr beginnt dann die Siegerehrung. Da der Firmenlauf kein Wettkampf ist, wird auch die Zeit der Läufer nicht erfasst. Trophäen gibt es aber trotzdem: Ob Tütü oder Superhelden-Kostüm: Die kreativsten Outfits werden ausgezeichnet. Es werden auch "Top Teams" ausgezeichnet - Teams, die im Vergleich zur Mitarbeiterzahl mit den meisten Teilnehmern antreten. Außerdem werden die Teams geehrt, die an die gemeinnützigen Organisationen Care Deutschland oder den Mukoviszidose e.V. spenden. Nach der Siegerehrung kann bis 23 Uhr gefeiert werden.

Knapp 1000 Läufer und 73 Teams sind momentan registriert und es werden noch viele Anmeldungen erwartet. Im vergangen Jahr gingen mehr als 12.000 Sportler an den Start. Wer noch mal die Strecke testen möchte, bevor es dann am 13. September ernst wird, kann am 24. August an einem Testlauf um 18 Uhr teilnehmen.

Der Veranstalter, Weiß Events, hat alle Informationen hier zusammen gestellt.