Kontrolle der Bonner Polizei

Tannenbusch. Bei einer Kontrolle hat die Bonner Polizei einen betrunkenen Autofahrer in Tannenbusch erwischt. Der Mann war mit rund 1,2 Promille unterwegs.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.05.2018

Die Bonner Polizei hat am Dienstagnachmittag einen alkoholisierten Autofahrer in Tannenbusch aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte eine Streifenwagenbesetzung den Mann an der Sudetenstraße. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten einen Alkoholgeruch in der Atemluft des 35-Jährigen fest.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille, woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde. Die Beamten stellten außerdem den Führerschein des Mannes sicher. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.