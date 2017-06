Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall in Bonn-Auerberg schwer beschädigt.

Bonn. Eine 31-Jährige ist in der Nacht zu Mittwoch auf der Straße Am Josephinum mit ihrem Wagen gegen zwei Straßenlaternen geprallt. Sie stand nach Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.06.2017

Rettungsdienst und Polizei sind in der Nacht zu Mittwoch zu einem schweren Unfall an der Straße Am Josephinum ausgerückt. Eine 31-jährige Autofahrerin war dort mit ihrem Wagen gegen zwei Laternen geprallt.

Die Frau war gegen kurz nach 0 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Ihr Fahrzeug schleuderte von dort mit der Fahrerseite gegen eine weitere Laterne.

Durch die Wucht des Aufpralls brachen die beiden Beleuchtungen ab und stürzten zu Boden. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt, die Fahrerin stand nach Auskunft der Polizei unter Alkoleinfluss.

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall schwer beschädigt und wurde durch ein Abschleppdienst für die polizeilichen Ermittlungen sichergestellt. Mitarbeiter der Stadtwerke schalteten schließlich noch den Strom an den beiden Straßenlaternen ab, anschließend wurden sie abmontiert. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben zwischen 8000 und 10.000 Euro.