Ein Aushang an der Rolltreppe verkündet es: Aldi und DM ziehen ins Untergeschoss bei Karstadt ein.

Bonn. In der Bonner Innenstadt kündigen sich einige Änderungen an. Während die Kunden einerseits auf eine alteingesessene Institution verzichten müssen, gibt es demnächst auch neue Läden in Bonn.

Der Bonner Karstadt-Filiale stehen große Veränderungen ins Haus: Wie Geschäftsführer Chris Stapeldeldt dem GA am Dienstag mitteilte, sollen im Keller Mitte oder Ende September ein Aldi und ein Markt der Drogeriekette DM eröffnet werden. Karstadt verspricht sich davon vor allem eine höhere Kundenfrequenz.

Die bisher im Untergeschoss untergebrachte Sportabteilung zieht mit der Kinderabteilung in das vierte Obergeschoss. Umgebaut wird auch die dritte Etage, wo Karstadt die Stoff- und Handarbeitsabteilung deutlich vergrößern will, sagte Karstadt-Geschäftsführer Chris Stapeldeldt.

In der Ladenzeile des Stadthauses steht ebenfalls eine Veränderung an: Dort hat nach 36 Jahren die Apotheke geschlossen, die Verwaltung prüft nun eine eigene Nutzung der Geschäftsräume.

