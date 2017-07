Ruhestörung in Bonn

Offensichtlich eine defekte Alarmanlage der Postbankfiliale in Endenich sorgte am frühen Freitagmorgen für zahlreiche Beschwerden bei der Polizei und dem städtischen Ordnungsamt.

Endenich. Offensichtlich eine defekte Alarmanlage der Postbankfiliale in Endenich sorgte am frühen Freitagmorgen ab etwa 4.30 Uhr für zahlreiche Beschwerden bei der Polizei und dem städtischen Ordnungsamt wegen Ruhestörung. Doch erst gegen 10.30 Uhr verstummte der Alarm.

Von Lisa Inhoffen, 21.07.2017

Als gegen 4.30 Uhr am Freitagmorgen die Alarmanlage der Postbank-Filiale in Endenich an der Alfred-Bucherer-Straße losging, war für viele Anwohner rund herum die Nacht vorbei. Der laute Alarm war noch weit in vielen benachbarten Straße zu hören.

Manche Anlieger vermuteten zunächst, dass der Alarmton von einem vor der Post geparkten Fahrzeug ausgehe. Das stellte sich jedoch schnell als Fehlannahme heraus. Der GA hat inzwischen bei der Pressestelle der Postbank nach der Ursache gefragt, eine Stellungnahme steht noch aus.

Anwohner berichteten aber, dass bereits am frühen Morgen versucht worden sei, die Alarmanlage abzustellen. Doch trotz aller Bemühungen sei das den Mitarbeitern zunächst nicht gelungen. Erst Stunden später, gegen 10.30 Uhr, verstummte die Alarmanlage.

Die Ursache für den Daueralarm ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei geht einem Sprecher zufolge zurzeit nicht davon aus, dass ein Einbruchsversuch die Ursache sein könnte.