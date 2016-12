Nach Anschlag in Berlin

23.12.2016 Bonn. Wie in mehreren anderen Städten hat die Fahndung nach dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin auch in Bonn für Aufregung gesorgt. Am Mittwochabend meinten Passanten den flüchtigen Anis Amri in der Nähe der Cassiusbastei gesichtet zu haben.

Zeugen schilderten dem General-Anzeiger später, wie Polizeibeamte gegen 19.45 Uhr mit Maschinenpistolen im Anschlag über den Weihnachtsmarkt geeilt seien, was dort wiederum erhebliche Unruhe ausgelöst habe. Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Freitag auf Anfrage, dass es eine Alarmierung wegen der vermeintlichen Entdeckung Amris gegeben habe. Offenbar verlief die Spur dann aber im Sand, denn der Einsatz wurde wenig später abgebrochen.

Ähnliche Zwischenfälle wurden seit Dienstag aus einer Reihe anderer Städte gemeldet. Ebenfalls am Mittwoch glaubten Menschen in einem Düsseldorfer Kaufhaus, den flüchtigen Tunesier gesichtet zu haben, und auch am Siegburger ICE-Bahnhof wies nach Informationen des General-Anzeigers eine Person nach Ansicht eines Bürgers starke Ähnlichkeit mit dem Gesuchten Amri auf. Auch dort bewahrheitete sich der Eindruck nicht. (Rüdiger Franz)