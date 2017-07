Übernachtung am Flughafen

Bonn. Für eine Bonner Familie beginnt der Urlaub mit einem völlig verunglückten Abflug. Und dann wertet der Air Berlin-Partner Niki eine Bombendrohung auch noch als „höhere Gewalt“.

Von Peter Gassner, 01.08.2017

Einfach mal in die mediterrane Sonne legen und abschalten. Den Stress des Alltags hinter sich lassen und entspannen. Der jährliche Sommerurlaub soll eigentlich die schönste Zeit des Jahres sein. Umso schlimmer dann, wenn der Flug in den Süden sich zum Horrortrip entwickelt. So geschehen bei Rene Raffel und seiner Familie.

Der Bonner Versicherungsvertreter wollte mit der Fluglinie Air Berlin am 10. Juni mit Frau und vier Kindern vom Flughafen Köln/ Bonn in Richtung Fuerteventura starten. Doch daraus wurde erst einmal nichts. Der für 15.10 Uhr geplante Flug startete erst um 17 Uhr. Grund für die Verspätung war eine defekte Klimaanlage, die zum Startzeitpunkt repariert sein sollte. Als die Temperaturen in der Maschine dennoch unerträglich wurden, kehrte der Pilot um und landete wieder in Köln/Bonn.

Der Flug sollte nun um 19.50 Uhr weitergehen. Während sein Gepäck mitten auf dem Rollfeld gestanden habe, habe er indes vergebens auf Klärung gewartet, sagt Raffel. Doch auch der neue Starttermin wurde nicht eingehalten. Allerdings habe es auch dazu keinerlei Mitteilung gegeben, so Raffel. Erst als alle abgehenden Flüge auf der Anzeige mit „delayed“, also verspätet, gekennzeichnet waren, hätten sich die Fluggäste denken können, dass etwas nicht stimmt. Wie er später aus den Medien erfuhr, hatte es eine Bombendrohung in einem anderen Flugzeug gegeben, woraufhin sämtliche Flüge zunächst gestrichen wurden (wir berichteten). Sämtliche Anfragen, wie es weitergehe, seien vonseiten des Bodenpersonals abgeblockt worden.

Morgens um 5 Uhr vor dem Schalter

Bis in die Nacht warteten die Fluggäste. Selbst als das Flughafenpersonal sich verabschiedete, verblieben die Passagiere am Gate – und verbrachten dort eine ungemütliche Nacht. „Erst als der Schalter morgens gegen 5 Uhr wieder öffnete und mittlerweile gefühlte 150 Personen dort eine Schlange bildeten, erhielten wir neue Infos. Die Dame hatte vom Vorabend nichts mitbekommen und war schockiert, als sie von unserer unfreiwilligen Übernachtung erfuhr. Sie telefonierte kurz und konnte uns dann die neue Abflugzeit am 11. Juni um 19.05 Uhr mitteilen und schriftlich bestätigen. Erst jetzt konnten wir den Flughafen verlassen, um zu Hause noch etwas zu schlafen und uns frisch zu machen“, schildert Raffel.

Ihr Urlaubsziel erreichte die Familie schließlich 36 Stunden nach dem ersten Check In. Von Air Berlin, beziehungsweise deren Tochterfirma Niki, die den Flug durchführte, verlangt Raffel nun eine Entschädigung gemäß der EU-Flugrechte – also 400 Euro pro Person (zusammen 2400 Euro) sowie 15 Euro für zusätzliche Parkkosten am Flughafen. Geld, das Fluggästen grundsätzlich bei mindestens drei Stunden Verspätung zusteht, wie auch Niki gegenüber dem General-Anzeiger einräumt.

Allerdings gelte dies nicht in Fällen von „höherer Gewalt“, worunter auch eine „Gefährdung der Sicherheit“ fällt. Diese komme zum Tragen, da der Flughafen am Abend des 10. Juni gesperrt worden war, argumentiert die Fluglinie. Beim betreffenden Fall habe es sich „um eine Verkettung unglücklicher Umstände, die auf keinen Fall die Regel bei Niki sind“, gehandelt. „Wir sind immer bemüht, Flugverspätungen zu vermeiden und unsere Fluggäste so schnell wie möglich an ihr Ziel zu bringen“, erklärt Niki-Sprecherin Cornelia Krauskopf.

Reklamation über Online-Beschwerdeformular

Sie verweist für Reklamationen auf ein Online-Beschwerdeformular. Das hatte auch Rene Raffel genutzt – und war daraufhin auf die vermeintlich höhere Gewalt hingewiesen worden. Zu Unrecht, wie der Geschädigte meint. Denn von der Flughafensperrung sei er ja nur betroffen gewesen, weil der eigentliche Flug ja nicht ordnungsgemäß verlaufen sei.

Zum anderen sei auch die geplante Abflugzeit für den Ersatzflug länger als drei Stunden nach dem ursprünglichen Start angesetzt gewesen. Auf diese Einwände hin habe er bisher keine Antwort erhalten. „Bei Anfragen über unser Beschwerdeformular erhalten Kunden sofort eine Antwortmail mit ihrer Bearbeitungsnummer. Die Abwicklung der Auszahlung, bis alle Daten eingereicht und geprüft sind, kann allerdings etwas Zeit in Anspruch nehmen“, so Krauskopf. Raffel hat Niki eine Frist gesetzt, dann will er vor Gericht gehen.