Bonner Nordstadt

Bonn. In der Nacht zum Freitag konnte die Bonner Polizei einen aggressiven 25-Jährigen vorläufig festnehmen. Ihm werden Ladendiebstahl, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.09.2017

Die Bonner Polizei hat in der Nacht zum Freitag einen aggressiven 25-jährigen Mann festnehmen können. Ihm werden Ladendiebstahl, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Alle Delikte soll der mutmaßliche Täter in einer Nacht begangen haben. Laut Angabe der Polizei hatte der junge Mann gegen 23.45 Uhr am Donnerstagabend versucht, eine mutmaßlich gestohlene Herrenjacke an mehrere Taxifahrer am Taxihaltepunkt Maxstraße/Dorotheenstraße zu verkaufen.

Durch die Etiketten an der Jacke konnten die Taxifahrer die Ware als Diebesgut identifizieren und zeigten kein Interesse. Daraufhin wurde der 25-Jährige aggressiv, versprühte Pfefferspray und lief davon. Kurze Zeit später tauchte er erneut am Taxihaltepunkt auf und schlug mit einem Gegenstand gegen die Seitenscheibe des Autos.

Der Mann floh anschließend in Richtung Berliner Platz/Sterntorbrücke und lief in eine Spielothek. Der alarmierte Streifenwagen konnte den mutmaßlichen Täter dort als solchen identifizieren. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, fing er an sich mit Tritten und Schlägen zu wehren. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest und fanden bei der Durchsuchung neben der mutmaßlich gestohlene Jacke auch das benutzte Pfefferspray.

Auf den 25-Jährigen wartet ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Polizei war er bislang noch nicht bekannt.