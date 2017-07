Interkulturelles Fest in der Innenstadt

Bonn. Bereits zum vierten Mal findet das Afrika-Orient-Kulturfestival mit Vorträgen, Workshops, Konzerten und einem Basar in der Bonner Innenstadt statt. Neu in diesem Jahr ist der Münsterplatz als zusätzlicher Veranstaltungsort.

28.07.2017

Für die nächsten drei Tage können sich Besucher in der Bonner Innenstadt auf einen Streifzug durch die Kultur Afrikas begeben: traditionelles Kunsthandwerk aus Marokko, Speisen aus Kamerun und Musik aus Ägypten. Aber auch Diskussionsrunden, Vorträge und Workshops zu den Themen Integration, Rassismus oder interkulturelle Kommunikation stehen auf dem Programm des Afrika-Orient-Kulturfestivals, kurz Afoku. In diesem Jahr findet das Festival bereits zum vierten Mal statt und kann mit einer Erneuerung aufwarten: Erstmal ist auch der Münsterplatz neben dem Bottlerplatz und Friedensplatz als Veranstaltungsort neu dabei. "Wir versuchen mit dem Festival eine Brücke zu bauen und eine Erklärung der orientalisch-afrikanischen Kultur zu liefern", sagt Organisator Fouad El Hasnaoui vom Verein "Vielfalt verbindet".

El Hasnaoui lebt seit sieben Jahren in Bonn. Wegen seines Jurastudiums kam er nach Deutschland, lebte zuerst in München und kam dann in die Bundesstadt. "Ich fühle mich als Bonner, ich liebe diese Stadt", sagt er. Er sei zwar damals nicht als Flüchtling gekommen, sondern als Student, trotzdem möchte er seine Erfahrungen weitergeben, anderen helfen, sich in einem zunächst fremden Land zurecht zu finden. Das Festival soll daher Interesse an anderen Ländern wecken. Gemeinsam mit seiner Frau, Souad El Hasnaoui organisiert er das Festival. Sie arbeitet als Trainerin für interkulturelle Kompetenz. Im Rahmen des Festivals moderiert sie die Beiträge und leitet die beiden Workshops zum Thema "Interkulturelle Sensibilisierung". Die Seminar seien "überraschend gut angenommen worden", sagt sie. Die Organisatoren erwarten in diesem Jahr an allen drei Tagen bis zu 50.000 Besucher.

Mehr als 35 afrikanische Länder sind auf dem Basar vertreten, ein Dutzend Gastronomen bieten traditionelle Gerichte wie Krokodilsteak mit Kochbananen aus Kamerun oder gefüllte Teigtaschen, sogenannte Samosas aus Ostafrika. Das Fest geht noch bis Sonntagabend.