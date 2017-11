Tipps der Bonner Polizei

Bonn. Die Polizei patrouilliert auf dem Bonner Weihnachtsmarkt und gibt Besuchern Tipps zum Schutz. Helfen sollen unter anderem kleine Glöckchen.

Von Peter Gassner, 24.11.2017

Mit uniformierten und zivilen Fußstreifen sowie dem Polizei-Mobil sorgt die Bonner Polizei auch in diesem Jahr wieder für Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt in der Bonner Innenstadt. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. An allen Markttagen wird das Polizei-Mobil den traditionellen Standplatz in Höhe des Hauptportals der Münsterkirche einnehmen. Aus der „Wache Weihnachtsmarkt“ koordinieren die Beamten den Einsatz der Fußstreifen und sind für Hilfe- und Ratsuchende vor Ort.

Besonderes Augenmerk legen die Polizeibeamten, die von Zivilstreifen unterstützt werden, bei ihren Fußstreifen auf potenzielle Trick- und Taschendiebe, die sich erfahrungsgemäß unter die Menschen mischten. In den engen Gassen, vor den Ständen, an Kassenautomaten, Bushaltestellen und Rolltreppen haben die Diebe oftmals leichtes Spiel. Damit sie erst gar nicht erst in die Taschen der Menschen greifen können, sollen die Polizisten Verdächtige frühzeitig ansprechen, sie kontrollieren und bei konkretem Verdacht auch Platzverweise erteilen. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 35 Platzverweise gegen mutmaßliche Diebe ausgesprochen. Mit 40 Fällen in der Vorweihnachtszeit wurden deutlich weniger Taschendiebstähle in der Innenstadt angezeigt, als noch im Jahr 2015 (74 Taten).

Warnhinweise in Bus und Bahn

Auch die Menschen zeigten sich nach Einschätzung der Polizei deutlich gefahrenbewusster im Umgang mit ihren Taschen und beherzigten die Präventionstipps. Deshalb greift die Polizei auch in diesem Jahr wieder auf die „Alarm-Glöckchen“ zurück. Mit der Ansprache von unvorsichtigen Besuchern und Verteilung der „Alarm-Glöckchen“ sei es gelungen, sollen die Menschen zu sensibilisiert werden. Dazu werden die Stadtwerke auch in diesem Jahr wieder Warnhinweise in den Bussen und Bahnen der Stadtwerke Bonn einspielen.

Vor allem in Menschenmengen solle mit Ablenkungen durch Diebe gerechnet werden. Daher gelte es misstrauisch zu sein, wenn man angesprochen werde.Taschen und Wertsachen sollten nach Möglichkeit nicht in Taschen, sondern innen an der Kleidung getragen werden. Falls doch, sollten Taschen stets verschlossen unter dem Arm getragen werden. Auch in Restaurants oder Cafés gilt Vorsicht. Geldsollten nicht in Kleidungsstücken verbleiben, die an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen. Das Mobiltelefon sollte nicht offen auf den Tisch liegen.