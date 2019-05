Bonn. Ein Stück der Museumsmeile in Bonn wird zur Helmut-Kohl-Allee. Das hat der Hauptausschuss der Stadt Bonn nun entschieden.

Von Sebastian Fink, 10.05.2019

Ein Teilstück der Friedrich-Ebert-Allee in Bonn bekommt einen neuen Namen. Wie der Hauptausschuss der Stadt Bonn nun entschieden hat, wird die Bundesstraße 9 zwischen Genscherallee und Helmut-Schmidt-Platz zur Helmut-Kohl-Allee. Das teilte die Stadt nun mit. Damit folgte der Ausschuss den Empfehlungen der Bezirksvertretungen Bonn und Bad Godesberg. "Die Stadtverwaltung wird die Anlieger zeitnah über den Beschluss und die Adressänderung informieren", so die Stadt in ihrer Mitteilung.

Eigentlich sollte die Überführung der B9 über die Autobahn 562 am ehemaligen Landesbehördenhaus den Namen "Helmut-Kohl-Platz" erhalten. Dieser ursprüngliche Beschluss des Hauptausschusses wurde nun zurückgenommen. Den dortigen Platz mit der Fahnenaufstellfläche konnte die Stadt dagegen nicht nach dem Kanzler benennen, weil er Teil der Autobahn ist, und deren Namen vergibt das Bundesverkehrsministerium. Dafür wird nun das Teilstück der Museumsmeile nach dem Altkanzler umbenannt.