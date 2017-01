Sanierung der Marktgarage

Zum Abschluss der Feier werfen die Abiturienten ihre Barette in die Luft, hier noch vor der Kulisse des Schlosses am Hofgarten.

09.01.2017 Bonn. Die Absolventenfeier der Bonner Universität findet in diesem Jahr nicht mehr auf der Hofgartenwiese statt. Wegen der anstehenden Sanierung der Tiefgarage muss die Abschlussfeier am 1. Juli umziehen.

Magenta neben Purpur, Scharlachrot, Blau und Grün: Zwar werden die Teilnehmer der großen Absolventenfeier der Bonner Universität auch 2017 traditionell in Talar und Barett sowie den Farben ihrer Fakultät einziehen, doch über allem schwebt diesmal ein Hauch von Pink. Denn nach zwölf Jahren findet die feierliche Überreichung der Urkunden nicht wie gewohnt in einem großen Zelt auf der Hofgartenwiese statt, sondern im Telekom Dome.

„Die Location steht, wir haben bereits mit der Detailplanung begonnen“, bestätigt Uni-Sprecher Andreas Archut. „Im 13. Jahr kann man auch mal etwas Neues ausprobieren.“ Große Auswahlmöglichkeiten gab es allerdings nicht. Denn jedes Jahr werden zu diesem Ereignis rund 5000 Gäste erwartet. „Natürlich hätten wir auch irgendwo auf die grüne Wiese umziehen und dort ein Zelt aufbauen können“, erklärt der Pressesprecher. „Doch das wäre sicher nicht nur teurer, sondern auch umständlicher geworden.“ Selbst die Rasenfläche an der Poppelsdorfer Allee sei als Ausweichquartier nicht in Frage gekommen. „Wir brauchen viel mehr Platz. Den hätten wir dort nicht gehabt“, meint Archut.

So habe man mit der Basketballhalle ein Domizil gefunden, das für große Veranstaltungen bestens geeignet sei. „Es gibt ausreichend Parkplätze, genügend Toiletten und eine gute Infrastruktur. Alles, was wir brauchen, ist vorhanden.“ Zudem habe sich der Dome in der Vergangenheit bei Großveranstaltungen bereits bestens bewährt.

Dort, wo sonst Körbe geworfen werden, wird an diesem Tag die Bühne stehen. Auf den Zuschauerrängen werden die jungen Akademiker und ihre Gäste Platz nehmen. „Wir haben gerade erst mit dem Feinschliff begonnen. Ob wir auch diesmal wieder den Sternenmarsch durchführen können, wissen wir noch nicht“, erklärt Archut. Auch das problemlose Abgeben der Talare im Anschluss an die Feierlichkeiten sei in diesem Jahr nicht mehr so einfach wie in der Vergangenheit. „Da war bisher natürlich die Nähe zum Hauptgebäude ideal. Wir müssen noch schauen, wie wir das diesmal erledigen.“

Alternativ zum Umzug in den Telekom Dome habe man überlegt, dass die Fakultäten getrennt in der Aula im Uni-Hauptgebäude ihre Absolventen verabschieden. So, wie es beispielsweise in den USA üblich sei. Aber damit hätte man den Charakter der Veranstaltung verändert. „Wir wollen ja die Gemeinschaft unter den verschiedenen Fakultäten stärken. Und dazu gehört nun einem eine gemeinsame Feier“, so Archut.

Wegen dringend notwendiger Sanierungsmaßnahmen wird die Uni Tiefgarage bis mindestens 2019 gesperrt sein. Auch die Hofgartenwiese wird von den Arbeiten betroffen sein, da mit Lastern Baustoffe angeliefert und Abbruchmaterial abtransportiert werden muss. (Gabriele Immenkeppel)