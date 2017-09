Stadtgartenkonzerte am Alten Zoll

Die Blümchenknicker rocken am Freitagabend beim vorletzten Konzert Stadtgartenreihe die Bühne am Alten Zoll.

Bonn. Die Stadtgartenkonzerte haben in dieser Saison Tausende begeistert. Am Freitagabend begeisterten die Blümchenknicker auf der Bühne am Alten Zoll. Am Samstag gibt es französischem Soulpop von Luna Gritt zum Abschluss.

Von Thomas Kölsch, 01.09.2017

Der Alte Zoll tobt. Mal wieder. Auch wenn der Sommer sich bereits verabschiedet zu haben scheint, sind Hunderte auf den Platz geströmt, um beim vorletzten Stadtgartenkonzert des Jahres noch einmal zu tanzen und zu feiern. Bei den Künstlern kein Problem, sowohl die Bonnzen als auch die Blümchenknicker sind in der Bundesstadt ohnehin Kult und gelten mit ihrer Mischung aus Ska, Rock und zahlreichen anderen Einflüssen als Garanten für eine großartige Stimmung.

Alle geben Gas, Bands und Publikum gleichermaßen. Ein tolles Bild, das Hans-Joachim Over ein Lächeln auf die Lippen zaubert. „Deswegen machen wir diese Veranstaltungen ja“, erklärt der Rock- und Pop-Beauftragte der Stadt Bonn, der seit nunmehr sechs Jahren die Open-Air-Reihe organisiert.

Obwohl das Wetter nicht immer optimal war, ist Over auch mit der Saison 2017 sehr zufrieden. „Selbst bei Regen hatten wir zwischen 300 und 400 Besucher, und als 'Steal A Taxi' gespielt haben, waren rund 2500 Leute vor Ort“, sagt er. „Schön war auch, dass die große Bandbreite gut angekommen ist. Sowohl die Jazztube als auch die Hip-Hopper der B-Seite, die wir in diesem Jahr erstmals präsentierten, haben sich als starke Partner bewährt. Mein persönliches Highlight war allerdings der Auftritt der Band Mockemalör, die mich total begeistert haben.“

Reihe endet mit deutschem Salsa

Auch das gehört schließlich zu den Stadtgartenkonzerten dazu: Durch die diversen Kooperationen von Popcamp über Musiknetzwerk bis hin zum Institut francais entstehen immer wieder neue Impulse, indem auch eher unbekannteren Formationen eine Bühne geboten wird. Ein Ansatz, den Over auch im kommenden Jahr fortsetzen möchte.

Doch noch läuft die Musik. Singer-Songwriterin Marit hatte um 18 Uhr die ersten Menschen vor der Bühne versammelt, die Bonnzen diese zu einer großen Menge anschwellen lassen – und jetzt sind eben die Blümchenknicker dran. Das 13-köpfige Kollektiv versteht es meisterhaft, das Publikum zu animieren und hat am Alten Zoll sichtlich Spaß.

„In Bonn funktioniert einfach alles“, sagt Frontmann René Westfehling lachend. „Wir haben damals auf der Wiese am Alten Zoll unsere ersten gemeinsamen Schritte unternommen, deshalb sind die Konzerte hier für uns immer ein besonderes Highlight.“

Am Samstag soll die Reihe schließlich mit deutschem Salsa von Macondito und französischem Soulpop von Luna Gritt zu Ende gehen. Zumindest für 2017. „Im nächsten Jahr machen wir natürlich weiter, das steht außer Frage“, verspricht Over. Eine Aussage, die beim Publikum gut ankommt.

„Ich brauche das zum Leben, Musik und Rhythmus halten mich jung“, freut sich Christa Franken, die seit sechs Jahren nahezu jedes Stadtgartenkonzert besucht. „Die Künstler sind immer großartig und vielfältig, das ist für Bonn eigentlich unverzichtbar.“