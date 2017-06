Baukran stürzte auf Bonner Hauptbahnhof

Zwei andere Kräne versuchen, den umgestürzten Kran am Hauptbahnhof wieder aufzurichten.

BONN. Nachdem ein Baukran an der Südüberbauung auf das Dach des Hauptbahnhofs gekippt war, wurden die Arbeiten gestoppt. Nun sollen sie fortgesetzt werden.

Anfang dieser Woche werden die Abrissarbeiten an der Südüberbauung gegenüber dem Hauptbahnhof fortgesetzt. Das teilte der Bauleiter des Bauherrn Ten Brinke, Christian van de Loo, auf Anfrage mit. Am Samstag, 17. Juni, war ein hoher Baukran auf dem Baufeld umgefallen und in das Dach des Hauptbahnhofs gekracht. Verletzt wurde niemand, aber der Unfall, der nach bisherigem Sachstand durch ein herabfallendes Betonteil auf eine Schutzmatte ausgelöst wurde, sorgte für ein Verkehrschaos. Nach dem Unglück ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr, denn die erwähnte Matte drückte beim Fall des Krans die Stromleitungen der Straßenbahnen nach unten.

Die Stadtwerke Bus und Bahn wollen diese Woche in Nachtarbeit neue Leitungen einziehen. Wie van de Loo erklärte, werde der weitere Abriss wieder mit einer Stahl-Gummi-Matte geschützt.

Die Bornheimer Firma Baumann werde einen anderen Kran zur Verfügung stellen. „Wir werden die Position des Abrissbaggers um 90 Grad drehen und hoffen dadurch auf zusätzliche Sicherheit“, erklärte van de Loo.