Südüberbauung am Hauptbahnhof

05.01.2017 Bonn. Die ersten Bauzäune sind aufgestellt, und Transparente kündigen es an: An dem aus Sicht vieler Bürger hässlichen Klotz – die sogenannte Südüberbauung – gegenüber dem Hauptbahnhof tut sich was.

Nach mehr als 20 Jahren zum Teil hitziger Diskussionen um die künftige Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes soll das Gebäude demnächst abgerissen und durch ein neues großes Geschäftshaus ersetzt werden.

Oberbürgermeister Ashok Sridharan persönlich wird am 25. Januar den Startschuss für die Abrissarbeiten geben, bestätigte das städtische Presseamt am Mittwoch nochmals auf Nachfrage.

Allerdings grenzen die derzeit sichtbaren Bauzäune lediglich den Bereich ein, von dem aus zunächst nur Mobiliar und Einrichtungsgegenstände aus dem Gebäude entsorgt werden mussten. Später wird der Stadt zufolge in der Maximilianstraße ein Baukran aufgestellt. Die Straße soll mit Rücksicht auf die umliegenden Geschäfte während der Bauarbeiten allerdings nicht voll gesperrt werden. Eng dürfte es trotzdem für alle werden.

Am Freitag, 6. Januar, hat die Kult-Pizzeria Cala Dor zum letzten Mal am alten Standort an der Südüberbauung geöffnet. Für diesen Tag ist eine "Abrissparty" geplant. (Lisa Inhoffen)