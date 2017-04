Sommersaison in Bonn

Bonn. Für die Bonner Brunnen geht die Winterpause zu Ende: Als erste der rund 100 Wasserspiele im Stadtgebiet werden an Ostern die Innenstadtbrunnen, etwa am Kaiserplatz und am Bonner Markt eingeschaltet.

Die Vorbereitungen treffen das Tiefbauamt und das Städtische Gebäudemanagement. Die anderen Brunnen werden dann nach und nach angestellt. Im Verlauf des Mai soll es dann überall sprudeln – und zwar bis Ende September.

Die Laufzeit der Brunnen beginnt täglich um 12 und endet um 20 Uhr. Gesponserte Brunnen laufen länger, von 10 bis 22 Uhr. Bei den Kontrollen nach dem Winter werden oft Schäden entdeckt: „Kontrolliert werden Pumpen, Elektroanlagen, Pflasterdecken und elastische Fugen, die eventuell instand gesetzt werden müssen“, sagt Lucy Broda vom Presseamt der Stadt. „Besonders der Frost verursacht Arbeitsaufwand.“ Es gebe aber auch Schäden durch Vandalismus und Farbschmierereien.

Die Stadt sucht für die rund 100 Bonner Springbrunnen Paten, die bereit sind, sich mit kleinen oder großen Spenden an den Kosten für Wasser- und Stromverbrauch zu beteiligen. Sofern die Kosten für Wasser- und Stromverbrauch in voller Höhe übernommen werden, bringt die Stadt auf Wunsch eine Plakette mit dem Namen des jeweiligen Sponsors am Brunnen an.

Interessenten für eine Patenschaft können sich im Tiefbauamt bei Ulrike Liedtke, Rufnummer 0228/77 41 28, melden. Auch eine E-Mail ist möglich.