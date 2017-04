A 555: Arbeiten an vier Wochenenden

An vier Wochenenden steht nur eine Fahrbahn zur Verfügung.

26.04.2017 Bonn. Weil die Fahrbahndecke der A 555 erneuert wird, müssen Autofahrer an den nächsten vier Wochenenden Verzögerungen ab der Anschlussstelle Wesseling einplanen.

An insgesamt vier Wochenenden will der Landesbetrieb Straßen NRW auf der A 555 zwischen der Anschlussstelle Wesseling und dem Kreuz Bonn-Nord in Fahrtrichtung Bonn die Fahrbahndecke erneuern.

Dann steht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Von Freitag, 28. April, ab 20 Uhr, bis Montag, 1. Mai, um 6 Uhr, wird ab der Anschlussstelle Wesseling auf etwa fünf Kilometern auf der linken Fahrbahnhälfte gearbeitet.

Von Freitag, 5. Mai, ab 20 Uhr, bis Montag, 8. Mai, um 6 Uhr, wird im selben Abschnitt die rechte Fahrbahnhälfte bearbeitet. Die beiden letzten etwa vier Kilometer langen Bauabschnitte bis zum Kreuz Bonn-Nord sind für die Wochenenden 12. bis 15. Mai und 19. bis 22. Mai geplant.

(ga)