Bürgerentscheid zum Wasserlandbad

Aufgrund eines Ratsbeschlusses sollen das Frankenbad in der Nordstadt geschlossen und das bereits geschlossene Kurfürstenbad in Bad Godesberg nicht wieder eröffnet werden. Stattdessen sollen die Stadtwerke Bonn (SWB) in Dottendorf neben dem Heizkraftwerk Süd für rund 60 Millionen Euro ein neues Bad bauen und betreiben.

Parallel sollen die Beueler Bütt und das Hardtbergbad saniert und ertüchtigt werden. Dafür sind im städtischen Haushalt rund 26 Millionen Euro vorgesehen. Für Kurfürsten- und Frankenbad ist in diesem städtischen Bäderkonzept kein Budget vorgesehen.

Gibt es beim Bürgerentscheid eine Mehrheit gegen das von Bürgerinitiativen geforderte Aus der Pläne für das neue Wasserlandbad, werden die SWB einen Generalunternehmer mit dem Bau des Schwimmbads beauftragen. Wird der Stopp der Planung von einer Mehrheit befürwortet, muss laut Stadt das ganze Paket aufgeschnürt werden: Dann sei eine neue Gesamtplanung der Bäderlandschaft zu erstellen und vom Rat zu beschließen.