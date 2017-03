Unfall in Bonn

Am Morgen ist ein LKW mit einem Radfahrer zusammen gestoßen.

Bonn. In Bonn hat sich am Donnerstagvormittag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 94-jähriger Fahrradfahrer stieß nahe der Viktoriabrücke mit einem LKW zusammen und verstarb in Folge des Unfalls.

09.03.2017

Bei einem Unfall mit einem LKW ist ein 94-jähriger Radfahrer am Donnerstag verstorben. Nach Angaben der Polizei stand der 50-jährige LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf dem Wittelsbacherring in Richtung Viktoriabrücke an einer roten Ampel. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhr der LKW-Fahrer los und kollidierte mit dem Radfahrer.

Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kam und aus welcher Richtung der Radfahrer kam. Der 94-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er aufgrund seiner schweren Verletzungen verstrab.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 0228/150 zu melden. (ga)

Weitere Berichterstattung folgt.