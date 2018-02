Fahrt unter Alkohol

Bonn. Bei einem Verkehrsunfall in Tannenbusch ist am Montagabend ein Fußgänger von einem PKW erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, der Senior war offenbar orientierungslos.

Von Bernd Linnarz, 20.02.2018

Ein 92 Jahre alter Fußgänger ist am Montagabend auf der Oppelner Straße von einem Auto angefahren und nach GA-Informationen lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei saß am Steuer des Wagens ein 32-Jähriger, der – wie sich später herausstellte – alkoholisiert war.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der 92-Jährige, der einen Gehstock benutzte, gegen 22.20 Uhr an der Fußgängerampel in Höhe der Einmündung Görlitzer Straße die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer, der in Richtung Auerberg unterwegs war, erkannte dies zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Der Senior wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass der Atem des 32-Jährige nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von knapp 1,0 Promille. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache Innenstadt eine Blutprobe entnommen, das Auto und der Führerschein sichergestellt.

Die Bonner Polizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet. Möglicherweise hat einer der Beteiligten ein Rotlicht der Ampel missachtet. Laut Polizei hatte ein Anrufer gegen 20.45 Uhr im Bereich der Oppelner Straße eine offenbar orientierungslose Person gemeldet, die auf der Fahrbahn herumlief. Dabei handelte es sich wohl um den 92-Jährigen. Der Anrufer habe den Senior eine Weile begleitet und in einen Linienbus gesetzt. Eine gute Stunde später kam es dann zu dem Unfall.