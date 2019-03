Polizei bittet um Hinweise

Bonn. Die Polizei sucht nach der 83-jährigen Christa P. aus Bonn-Buschdorf. Von der Seniorin fehlt seit Freitag jede Spur. Die Suche mit Spürhunden und einer Drohne blieb erfolglos.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.03.2019

Die 83-jährige Christa P. aus Bonn-Buschdorf wird vermisst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Seniorin am Freitag von Nachbarn als vermisst gemeldet. Demnach habe die 83-Jährige am Donnerstagmittag noch von ihrer Wohnanschrift aus mit Angehörigen telefoniert, danach gab es keinen Kontakt mehr. Am Freitag stellten dann Nachbarn die Abwesenheit von Christa P. fest.

Die Polizei suchte bereits am Freitag mit Mantrailer- und Flächenspürhunden sowie einer Drohne im Umfeld der Wohnanschrift, diese Maßnahmen blieben jedoch erfolglos. Auch eine Abfrage in den Krankenhäusern der Region brachte keine Hinweise. "Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für den aktuellen Aufenthaltsort oder mögliche weitere Anlaufadressen der 83-Jährigen vor", so die Polizei am Montag.

Da eine Gefährdung oder hilflose Lage der 83-Jährigen nicht ausgeschlossen werden kann, veröffentlichte die Polizei am Montag ein Foto der Vermissten. Christa P. wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,68 m groß

magere Statur

halblange, weiß-graue Haare

Brille

gut zu Fuß

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nach Christa P.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder unter der Notrufnummer 110 zu melden.