Mit Radfahrerin kollidiert

BONN. Bei einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin erlitt eine 81-Jährige am Freitag schwere Verletzungen. Die 54-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt, kam aber ebenso wie die Seniorin in ein Krankenhaus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.08.2018

Schwere Verletzungen hat eine 81-jährige Frau bei einem Unfall am Freitag an der Kreuzung Endenicher Straße/Wittelsbacherring erlitten. Wie die Polizei berichtet, sagten Zeugen aus, dass die Seniorin gegen 15.55 Uhr zu Fuß die Straße aus Richtung Endenicher Straße kommend in Richtung Herwarthstraße überquerte. Die Ampel soll für sie grün angezeigt haben.

Zu gleichen Zeit befuhr eine 54-jährige Radfahrerin die Viktoriabrücke in Richtung der Baumschulallee. Im Kreuzungsbereich kollidierte die Radfahrerin mit der 81-Jährigen, wodurch beide zu Fall kamen. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen, die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus, wobei die Seniorin laut Polizei stationär aufgenommen werden musste.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls um Hinweise unter 0228/150.