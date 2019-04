Polizei bittet um Hinweise

Bonn. Der Pflegedienst traf Marlis R. an diesem Dienstagabend in ihrer Wohnung in Bonn-Castell nicht an, bisherige Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.04.2019

Seit Dienstag, 9. April, wird die 72-Jährige Marlis R. aus Bonn-Castell vermisst. Zuletzt wurde sie nach Angaben der Polizei gegen 7 Uhr in ihrer Wohnung in der Drususstraße gesehen, am Abend traf der Pflegedienst sie dort jedoch nicht mehr an.

Auch Suchmaßnahmen seien bis jetzt erfolglos gewesen. Eine Gefährdung könne aufgrund von Demenz- und Diabeteserkrankungen nicht ausgeschlossen werden, daher bittet die Polizei um Mithilfe. Sie wird wie folgt beschrieben:

1,70 Meter groß

von normaler Statur

hellgraue, kurze Haare

Bekleidung unbekannt

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nach Marlis R.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder unter der Notrufnummer 110 zu melden.