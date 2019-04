Nach öffentlicher Suche

Bonn. Die Suche nach Marlis R. aus Bonn-Castell kann eingestellt werden. Die 72-Jährige befindet sich entgegen erster Ermittlungen der Polizei in einem Krankenhaus. Die Beamten hatten mit einem Foto nach der Frau gesucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.04.2019

Die Polizei nimmt die öffentliche Suche nach der 72-jährigen Marlis R. aus Bonn-Castell zurück. Nachdem sie am Donnerstag ein Foto von der Seniorin veröffentlicht hatte und die Bevölkerung um Hinweise bat, teilten die Beamten am Freitag mit, dass die Frau entgegen erster Ermittlungen zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus ist.